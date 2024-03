"Abúrrete de buscarme": Naya Fácil responde a Tere Marinovic por catalogar de "cuma" su piscinazo

La creadora de contenido no se quedó callada frente a los dichos de la exconvencional, por lo que utilizó sus redes sociales para responderle a la política.

El piscinazo de Naya Fácil tras ganar el reinado en el Festival de Viña generó opiniones divididas, ya sea por la “calidad” del mismo, su look, el hecho de que Nayadeth fuera la ganadora y un largo etcétera. En aquella línea, una de las reacciones al respecto que más ha dado que hablar fue la de Tere Marinovic.

La política compartió en su cuenta de X (ex Twitter) una publicación donde una usuaria criticaba el piscinazo de la influencer, a lo que agregó su apreciación frente a la situación: “cuma”, escribió la exconvencional.

Su juicio frente al show de la creadora de contenido generó tanto una ola de apoyo como de críticas. Naya no se quedó callada, y ocupó sus redes para responder de inmediato: “¿Y esta quién es?”, compartió la joven, para luego agregar “qué cuma rotear”, según recoge Publimetro.

Polémica entre Tere Marinovic y Naya Fácil

Posterior a ello, Marinovic conversó con el mismo medio, donde manifestó que se refería, únicamente, al piscinazo en sí y no a la influencer. “Su puesta en escena fue objetivamente de mal gusto, y esto no tiene nada que ver con una cuestión de clases”, expresó.

“Basta salir a la calle para darse cuenta de que ella no es representativa de la mujer chilena. Que Naya use su derecho a defenderse si cree que estoy equivocada, pero que no se escude en su origen social“, lanzó la exrepresentante del Distrito 11 en la Convención Constitucional.

“De hecho, una de las mujeres más elegantes que yo conozco, vive en una población, en un sector rural de nuestro país. Hay que empezar a recuperar el respeto y a decir las cosas como son, aunque a algunos no les guste”, agregó Teresa al sitio mencionado.

¿Qué respondió Naya?

“Al menos yo no le robo el marido a nadie, eso me hace empática, algo que tú no tienes“, escribió Naya en sus historias de Instagram junto a una captura de una nota sobre los dichos de Marinovic.

“Ella empezó a tratarme de cuma, yo ni te topaba. Jamás hablo mal de alguien si no me buscan!”, escribió después la influencer.

Posteriormente, Nayadeth compartió también en sus historias un video de la exconvencional -donde habla del “anticomunismo”-, escribiendo “Iba a ir a comentarle este video pero mis facilines ya me ganaron, abúrrete de buscarme, yo ni te conozco“.