El 5 de junio de 1991, Colo Colo cambió para siempre al fútbol chileno, tras convertirse en el flamante campeón de la Copa Libertadores.

Los albos, que vencieron a Olimpia en la final, se convirtieron así en el primer y único equipo hasta ahora en ostentar este trofeo.

Muchas son las historias y anécdotas en torno a este campeonato, aunque hay una de ellas que sobresale del resto.

Se trata de la secreta visita del plantel de Universidad de Chile a Colo Colo, quienes decidieron felicitar personalmente a los albos por su histórico logro.

De hecho, solo existe una fotografía de ese momento, el cual pasó al olvido. O eso se creía.

El exportero y actual gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, se refirió a esta historia en el extinto CDF.

“Fuimos a entrenar, como siempre lo hacíamos, y unos minutos antes de que bajáramos a la cancha llegó el plantel de la U completo, hasta con el técnico. Para nosotros fue una gratísima sorpresa. Hoy no sé si alguien haría lo mismo. Siendo honesto está todo muy polarizado, demasiado polarizado. Me encantaría que sí, pero no sé si están los tiempos”, dijo.

“No hay registros de nada, sólo está en lo que nosotros recordamos. No estaban los celulares para tomar una foto. Fue conversación y risas, al final de cuentas nos conocemos: Éramos rivales en la cancha, pero en las calles siempre nos saludamos. En ese tiempo era de esa forma”, agregó.

El capitán de la U en ese entonces, Mariano Puyol, corroboró la historia y comentó que “fue una iniciativa de Pedro Morales, nuestro entrenador. Fue un encuentro muy ameno, de mucha franqueza y sinceridad”.

“Nos recibieron bien y fue un momento muy grato. Uno conoce a los jugadores de años, entonces había mucha sinceridad de parte nuestra en las felicitaciones”, cerró.

Señalar que en 2016 Las Últimas Noticias publicó una imagen de aquella visita, donde aparecen jugadores del plantel de Colo Colo y de Universidad de Chile.