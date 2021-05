Una desconocida historia fue revelada hace un par de años, en torno al Colo Colo campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Resulta que días después de que el cacique conquistara el máximo torneo continental, un miembro del equipo regaló el premio más importante que le otorgaron: la medalla de campeón del a Copa.

Hablamos del en ese entonces preparador físico de Colo Colo, Marcelo Oyarzún, quien era un profundo admirador del expresidente Patricio Aylwin.

Tras coronarse campeón, el profesional le regaló al en ese entonces mandatario la presea, algo que no compartieron algunos miembros del equipo.

“No soy político. A don Patricio lo admiraba por lo que lideró. Por llevar al país a la normalidad. Se me ocurrió en el momento y me la jugué. Dragicevic, Menichetti y Vergara no lo compartían, pero para mí era un honor. Tenía 28 años y había vivido el proceso del plebiscito como profesor universitario. Participé de la idea del No, voté No y, después, que Aylwin fuera elegido presidente fue una gran alegría”, dijo en conversación con La Tercera.

El mandatario invitó al equipo a una cena en La Moneda, y Oyarzún aprovechó la oportunidad para acercarse y entregar la medalla.

“Le pedí permiso al edecán y le entregué mi medalla. Era la primera vez que estaba en La Moneda y entré cargado de muchas sensaciones. Cuando me acerqué a él, le dije que era el preparador físico del plantel. Le planteé que me gustaría que recibiera este regalo, que era lo más preciado que tenía en lo material”, reveló.

Sin embargo, Aylwin se negó a aceptar el presente, así que el profesional tuvo que insistir para poder lograr con su cometido.

“Por la importancia que tenía para mí, lo consideró improcedente. Ahí le pedí ayuda a la señora Leonor. Le comenté que compartíamos el apellido. Le insistí en que era algo muy personal y en que no se preocupara, que nadie se había dado cuenta. Y, hasta hoy, fue así”, agregó.

Señalar que el expreparador físico de Colo Colo reveló esta historia tras la muerte del mandatario.

“Lo desclasifico porque es otro homenaje. Patricio Aylwin fue un hombre bueno, que hizo historia”, cerró.