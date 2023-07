"No me creo que Pérez y Verstappen tenga el mismo coche": columna de periodista español remece la F1

Uno de los periodistas principales de diario Marca sembró dudas sobre un posible favoritismo de Red Bull por Max Verstappen en desmedro de Sergio Checo Pérez. Hasta lanzó que el coche del europeo es superior al del mexicano.

Una nota que siempre un manto de dudas en la Fórmula 1. Eso realizó el periodista español Carlos González, uno de los redactores principales de Diario Marca.

Y es que el hispano elaboró un escrito de opinión titulado “No me creo que Pérez y Verstappen tenga el mismo Red Bull“, en relación a un posible favoritismo -y ayuda extra- de la escudería al neerlandés.

“Lo siento, pero yo no me lo creo. No me creo que Checo Pérez y Max Verstappen tengan el mismo Red Bull. Acepto que muchos digan que el holandés es mejor piloto que el mexicano, pero Sergio ha demostrado ya muchas veces que tiene un nivel altísimo”, empieza el texto del comunicador.

“Por eso para mí es incomprensible que en Bélgica, con una buena ventaja de salida para Checo, éste la perdiera toda con el actual campeón del mundo. Puedo entender que Verstappen superara a los grandes pilotos que llevaba por delante, pero, con Checo ya líder, no entiendo que Max le alcanzara y superara salvo que los coches sean distintos”, complementó.

González, además, destacó que “Sergio Pérez tenía aire limpio por delante para seguir, como mínimo, con esa ventaja sobre Verstappen, pero no sólo la perdió, sino que el holandés le adelantó con una facilidad increíble y después no pasó ningún apuro”.

“Seguro que son muchos los que rebatirán estas dudas que tengo y seguirán diciendo que Verstappen es mucho mejor piloto, que tiene más ritmo… Sí, todo lo que querais, pero para mí tiene mejor coche que Checo”, agregó.

Finalmente, el periodista sostuvo que “lógicamente, yo no puedo saber dónde está la diferencia, pero alguna tiene que haber. Al menos, a mí nadie me quita esa idea de la cabeza. Y, claro, tampoco nadie te lo va a decir si fuera así”.