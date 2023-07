Amo y señor de la Fórmula 1: Max Verstappen da una paliza en GP de Bélgica y acaricia el tricampeonato

El neerlandés Max Verstappen fortaleció aún más su muy claro liderato en el Mundial de Fórmula 1 al encabezar este domingo un nuevo doblete de Red Bull junto a su compañero, el mexicano Sergio Pérez, en el Gran Premio de Bélgica que se disputó en el circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen, de 25 años, logró su cuadragésima quinta victoria en el ‘Gran Circo’, la décima de la temporada -y la octava seguida-, al ganar en la mítica pista de las Árdenas por delante de ‘Checo’ -que firmó su trigésimo tercer podio en la categoría reina- y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero este domingo.

Con este triunfo, Red Bull confirmó el mejor arranque de todos los tiempos, al anotarse las doce primeras carreras de la temporada; mejorando en una el anterior récord histórico, en posesión de McLaren, que en 1988 había ganado las once primeras

Fernando Alonso (Aston Martin), que sigue tercero en el campeonato, concluyó quinto este domingo -en otra gran actuación-, por detrás del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que después de firmar la vuelta rápida (en la última), acabó cuarto en Spa-Francorchamps, la pista más larga del campeonato; a la que se dieron 44 giros, para completar un recorrido de 308 kilómetros.

Tras la última carrera antes de las vacaciones, Verstappen lidera el Mundial con 314 puntos, 125 más que ‘Checo’ y con 165 sobre el doble campeón mundial asturiano.

El otro español, el madrileño Carlos Sainz (Ferrari), se tuvo que retirar tras la vigésima tercera vuelta, después de pilotar desde la primera curva -en la que se tocó con el debutante australiano Oscar Piastri (McLaren)- con un pontón y el fondo plano muy deteriorado.

El inglés George Russell (Mercedes) concluyó sexto, por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren).

El francés Esteban Ocon logró el octavo puesto para Alpine; al acabar una plaza por delante del canadiense Lance Stroll, el nuevo compañero de Alonso.

El japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) capturó el último punto que quedaba en juego al concluir décimo la última carrera antes del parón de un Mundial que se reanudará el último fin de semana de agosto en Zandvoort, sede del Gran Premio de los Países Bajos.

