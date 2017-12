8 consejos prácticos para "evitar" una infidelidad

¿encontraste un error? avísanos

En términos amorosos, la infidelidad se entiende como la vivencia de una relación de tipo sexual y/o amorosa que se concreta con una o más personas fuera de la relación formal que, a menudo, es solo entre dos personas.

Para algunas parejas la infidelidad no es considerada tal y se permiten mutuamente tener aventuras fuera de la relación y sin juicios negativos de por medio, sin embargo, cuando existe un compromiso formal entre dos personas y se ha establecido que llevarán un romance afectivo y sexual solo entre ellos, ahí es cuando las ‘aventuras’ son consideradas infidelidad.

Este concepto conlleva una carga valórica sumamente negativa, a menudo se entiende como una traición y engaño, sin embargo, lo que deja una infidelidad y lo que esconde, es mucho más potente.

De acuerdo al psicólogo estadounidense Aaron T. Beck, una de las figuras clave en el desarrollo de la Terapia Cognitivo Conductual en los años 60, la infidelidad causa un efecto muy dañino en la persona engañada, particularmente por el significado simbólico de ésta y que a menudo está relacionado con el “todo o nada”. Es decir, una persona es totalmente fiel o infiel y no hay puntos intermedios que, al menos de buenas a primera, llame a la reflexión.

Junto con lo anterior, el efecto más recurrente es que la persona ofendida se sienta devaluada, con el autoestima delicada y con pensamientos frecuentes que cuestionan sus virtudes y defectos.

En este contexto, se debe tener claro que a veces una infidelidad marca el quiebre de una relación o simplemente es el síntoma de un quiebre que ya estaba presente pero que nadie quiso ver o darle importancia.

Perdonar o no es un tema sumamente personal y que conjugará experiencias y sentimientos, los que pasan, generalmente, por el replanteamiento de los significados personales y una nueva forma de enfrentar la realidad, explica Beck.

En tanto, para la psicóloga Dolores Rizo, la fidelidad pasa por un tema de “insatisfacción personal”, la que muchas veces está determinada por conflictos personales sin resolver y que se arrastran de antes de estar con la pareja a la que se le fue infiel, por ejemplo.

“Esta insatisfacción es fruto de miedos, inseguridades e indecisiones, que hacen que la vida vaya pasando sin ningún aliciente ni sentido personal, ya que no existe el atrevimiento de afrontar, resolver y decidir frente a las situaciones que le hacen infeliz a la persona”, explica la experta.

Lo mismo ocurre cuando esta insatisfacción aumenta dentro de la relación, cuando la pareja simplemente no te hace feliz y, por miedo u otros factores, no se toman decisiones como poner punto final a esa relación. No obstante, si se sigue así, es inevitable que de a poco la pareja vaya tomando distancia, se vuelva fría, monótona y poco interesante.

Cualquiera quisiera creer que una relación con base sólida, intereses en común y proyectos a futuro, es la clave para que la infidelidad no esté presente, y si bien puede ayudar bastante, lo cierto es que no existe manera de evitar que te sean infiel, pues será una decisión que pasará únicamente por la cabeza de tu pareja. Sin embargo, el psicoterapeuta y entrenador emocional estadounidense, Barton Goldsmith, está convencido que existen una serie de “tips” que podrían prevenir la llegada de la tan odiada infidelidad, en una columna publicada en Psychology Today, hace hincapié en que son consejos que te ayudarán a mantener tu relación firme, segura y donde prime la comunicación.

Además, aconseja: “Evitar la infidelidad no es algo de lo que uno deba preocuparse, siempre y cuando tú y tu pareja pareja sepan que la comunicación sobre sus deseos, sueños y su lealtad es fundamental”.

Revísalos a continuación:

1.- Asegúrate que la comunicación siempre sea fluida

El experto recomienda que si tu vida amorosa no está funcionando como quisieras, lo mejor es hablar. Si existen momentos incómodos es obligación de ambos manifestarlos, discutirlos y ver cómo lo solucionan juntos.

2.- Verifica que tu vida amorosa y sexual sea lo que realmente quieres para ti

Similar al punto anterior, es importante una autoreflexión respecto a cómo está tu vida amorosa, cómo se proyecta y qué es lo que realmente quieres sobre eso. Asimismo en el ámbito sexual. Si tienes temores o inseguridades, manifiéstalas, quizá tu pareja pueda ayudarte a superar algún trauma o juntos puedan encontrar el equilibrio que les falta.

3.- Si piensas constantemente en ser infiel, entonces pide ayuda

Goldsmith explica que si has pensado recurrentemente en infidelidad, aunque no hayas cometido alguna, lo mejor es buscar ayuda con algún terapeuta experto en asuntos amorosos y sexuales. Quizá existan traumas sin resolver o miedos e inseguridades que podrían terminar dañando la relación y también a ti.

4.- Recuerda que el sexo no es sucio

En el sexo todo está permitido, mientras sea con el libre consentimiento de ambos. Es decir, si tu pareja desea probar algo nuevo, considéralo y no te cierres a la primera. Probablemente no te guste su propuesta, pero al considerarlo, se abre paso a la comunicación y juntos podrían acordar probar cosas diferentes que revivan la pasión y con la que ambos estén de acuerdo.

5.- Planifiquen tiempo para la intimidad

Como se indica en el punto anterior, la intimidad y la pasión deben estar siempre presentes en una relación, independiente del tiempo que lleven como pareja. Acordar noches de citas románticas como cuando empezaron a salir o escapadas solo de dos puede encender esa llama que a veces creemos que se apagó.

6.- Evita encuentros con exparejas por las que aún te sientas atraído o atraída

Parece un poco obvio pero a veces las circunstancias y contextos nos hacen estar en el mismo lugar que una expareja que quizá no se alejó del todo de nuestra mente y/o corazón. Por lo mismo, si ya estás con otra persona, lo mejor es evitar tales encuentros y, por ende, el contacto.

7.- Reafirma tu amor con frases simples como ‘Te amo’ y ‘Me importas’

Mirar a tu pareja a los ojos y decirle lo enamorado o enamorada que estás es una forma de reafirmar el lazo que te une a ella. Asimismo, si sientes que esos “sentimientos de amor” se han desvanecido con el tiempo, convérsalo con tu pareja y deja en claro que los quieres de vueltas. De este modo podrán discutir lo que está pasando, hacia dónde van y cómo solucionarlo. El experto agrega: “Si ambos ponen sus corazones en ello, se volverán a conectar a un nivel más profundo que nunca“.

8.- Trate a su pareja como si fuera especial

Esto es imperante porque precisamente muchas parejas caen en lo contrario. No está mal que una pareja sea un partner o amigo (a), pero sí debes hacer una diferencia, ya sea en el trato diario como en la forma en que manifiestas tu amor y cuánto te importa. “Hacer que tu pareja se sienta especial es un ingrediente esencial para hacer que la receta del ‘amor para toda la vida’ funcione. Cuando alguien te hace sentir amado, es muy poco probable que busques eso en otro lado“, cierra el terapeuta.