El guiño de Catalina Guerra a su paso por la gala de "Los 33" en los Premios Caleuche

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 22:03

En la previa de los Premios Caleuche, las actrices y actores desfilaron por la alfombra dispuesta afuera del Teatro Oriente, lugar donde se celebrará la tercera versión de la ceremonia.

Dos de las primeras en llegar a la cita fueron las intérpretes nacionales Catalina Guerra y Gloria Münchmeyer, hija y madre respectivamente, pero fue Catalina quien quiso tomar la palabra.

Consultada por su vestimenta (un ceñido vestido negro), la actriz hizo referencia a quizás su más recordado paso por alguna alfombra roja: la del filme “Los 33”, donde la intérprete hizo noticia por sus comentarios.

“Ahora ya no me pego más el fiasco tras la alfombra roja de ‘Los 33’… Después de esa vez decidí parar (con las alfombras rojas), porque me convenía”, contó en tono lúdico.

Luego, la actriz reconoció la sencillez de su look para esta noche. “No hay por qué gastar (dinero). Uno tiene que verse bien y cómoda”, agregó, asegurando que su vestido lo consiguió en el barrio capitalino Patronato.

“Todo motivo de celebración es fantástico. Aquí uno se encuentra con el colega que no ve nunca. Es algo bien ‘tira pa arriba"”, contó Guerra sobre los Premios Caleuche, de los que se declaró una admiradora.