Belén Soto muestra su madurez en sesión de fotos y habla de su personaje más difícil

Con 20 años, Belén Soto se está enfrentando al papel más difícil de su carrera hasta ahora. Por estos días la joven actriz es parte del elenco de Wena Profe, donde da vida a Florencia Domínguez, una adolescente con una dramática vida que ha tocado el corazón de Belén.

Florencia es hija del personaje de Marcelo Alonso, un músico irresponsable que se hace pasar por profesor de música para estar cerca de la adolescente, a quien abandonó tras la muerte de su esposa.

“En particular este rol me ha sido muy difícil, al principio sobre todo, porque me empecé a meter mucho con el personaje y me costaba salir de algunos momentos difíciles que enfrentó como la muerte de la mamá”, confesó Belén en una entrevista con BioBioChile.

“Como que me pongo mucho en el lugar de ella y lo empiezo a pasar mal, me empiezo a estresar, empiezo a dormir mal y a pensar como el personaje… Después me doy cuenta ‘pero esa no es mi vida, no es algo que me está ocurriendo a mi, esto es ficción’, y trato de volver a mi vida”, aseguró.

“Eso es lo complicado, el poder salirme de lo que le pasa al personaje, a veces hay muchas escenas de llanto, muchas escenas con Marcelo, que son escenas bonitas y que son fuertes, me quedo con esa sensación de que me hubiese pasado a mi”, dijo.

De hecho, el tema la toca de cerca pues al igual que Florencia ella perdió a uno de sus padres: su papá, el lector de noticias y locutor, Aldo Soto, falleció en 2011, producto de un cáncer gástrico. Esto inspiró a la joven actriz, quien además creció con la presencia de su padrastro en todo momento.

Pero más allá de su experiencia personal, Belén asegura que “la teleserie está quedando muy linda a nivel de padre e hija”. “Muestra esta realidad donde es una generación en la que muy pocos jóvenes o adolescentes viven con sus dos padres o con los dos papás casados”, afirmó.

“Un poco, la temática principal de la teleserie es mostrar esto, el conflicto que hoy existe entre los adolescentes con estos padres que están separados”, agregó.

El camionero vs Wena Profe

Con la aparición de las primeras imágenes de Wena Profe, muchos televidentes criticaron el hecho de que el personaje de Soto se viera superficialmente muy parecido a Jani, su rol en El Camionero, algo que ella descarta categóricamente.

“El personaje de El Camionero es totalmente distinto a este, la Jani era una niña tímida que todavía no sabía bien dónde estaba parada, y había muchas cosas que no conocía. Le faltaba mundo, le faltaba carrete, le faltaba de todo, estaba encerrada en una burbuja. Mientras que la Florencia es lo contrario, es una niña muy madura que sabe mucho de la vida, es una niña informada que tiene tema de qué hablar. Sabe cómo defenderse, nadie la puede hacer tonta”, agrega.

“Florencia ha vivido con los abuelos, tuvo que vivir la muerte de su mamá, el abandono de su papá, le han pasado tantas cosas en la vida que finalmente aprendió a enfrentar todo lo que le ha ocurrido, y eso es lo que la diferencia de la Jani”, dijo.

Educación social

Durante la conversación, también salió el tema de la educación gratuita y de calidad, bandera de lucha que promueven miles de chilenos por estos días y ante la cual Belén también tiene una opinión muy madura.

“Todos los temas sociales en sí, yo estoy a favor, más que nada porque muchas veces la gente opina, comenta, pero nunca se pone en el lugar de la persona que sí lo vive. Yo estoy a favor que las personas tengan la libertad que la persona pueda elegir lo que quiere estudiar, dónde quiere estudiar, y que todos tengamos la misma oportunidad. Para mi esa es la principal razón para estar a favor o no”, señaló.

“Que todos tengamos la misma oportunidad eso es lo màs importante, porque como nosotros los seres humanos tenemos los mismos derechos. Y más allá de que tengamos las educación gratuita o no, tenemos que partir porque todos tengamos las mismas oportunidades”, finalizó.