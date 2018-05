Han Solo: lo que se sabe sobre la película que se estrenará este mes

Ya lo vimos derrotando al imperio y ya conocimos su doloroso final. Ahora es el momento de saber cómo comenzó su historia, y para eso necesitamos una película completa. Han Solo: Una historia de Star Wars se estrena el 24 de este mes y promete convertirse en el nuevo hito de aquel universo que desde los setenta no para de expandirse.

La pel√≠cula es la segunda de la serie que Disney, los due√Īos de la franquicia, lanzaron con Rogue One y que se dedicar√° a contar historias sat√©lites o derivadas de la trama central de Star Wars, ya sea de hechos mencionados (como Rogue One) o de personajes (como Solo).

Aunque en un comienzo estas cintas parecían entregas menores al lado de la nueva trilogía, destinadas más bien a calmar a los fanáticos entre episodios (y a aumentar los réditos económicos de la franquicia, Rogue One levantó las expectativas con un enfoque diferente, alejado de la estética y la narrativa de la saga central.

El anuncio de que su sucesora ser√≠a una historia de origen del pillo m√°s carism√°tico de la galaxia hizo levantar las cejas de muchos fans que a√ļn no se recuperaban de la muerte de Han Solo. Las preguntas se multiplicaron a la velocidad del Halc√≥n Milenario reci√©n refaccionado: ¬ŅDe qu√© se tratar√≠a? ¬ŅQui√©n la dirigir√≠a? ¬ŅAparecer√≠a el compinche m√°s peludo y querido de la historia del cine? ¬ŅY Lando Calrissian?

Y, por supuesto, la duda m√°s urgente de todas: ¬ŅQui√©n osar√≠a a vestir los ropajes que parec√≠an hechos a la medida para Harrison Ford?

Por fin, a menos de un mes del estreno de la película, tenemos las respuestas a (la mayoría) de estas preguntas.

El actor

Seg√ļn Digital Spy, m√°s de 2.500 actores audicionaron para el papel, un n√ļmero que podr√≠a parecer sorprendente, si consideramos que el desaf√≠o de interpretar al personaje que lanz√≥ a la fama a Harrison Ford estar√≠a en el ojo del hurac√°n de fan√°ticos ac√©rrimos.

Una primera lista corta de actores incluyó nombres de la talla de Miles Teller (Whiplash, Fantastic Four), Dave Franco (Nada es lo que parece, The Disaster Artist) y Ansel Elgort (Divergente, Baby Driver). Una segunda lista incluyó a Taron Egerton (Kingsman: el servicio secreto) y Alden Ehrenreich (Hail, Caesar!).

Este √ļltimo fue el que m√°s impresion√≥ a los hombres de terno de Disney y Lucasfilm. Seg√ļn el actor, fueron seis meses de audiciones y pruebas de c√°mara, un proceso en el que lo mejor fue poder subirse al Halc√≥n Milenario. Los entonces directores del proyecto, Phill Lord y Chris Miller (The Lego Movie, Comando especial) afirmaron que el largo proceso de casting result√≥ ser una p√©rdida de tiempo, porque al final se hab√≠an quedado con el primero en audicionar: Ehrenreich. De todas maneras, agregaron, hab√≠a sido bueno estar 100% seguros.

Ehrenreich estaba lejos de ser la primera opción de los fans. Curiosamente, el favorito de internet era Anthony Ingruber, un joven actor canadiense cuyo video imitando a Ford en el rol de Han Solo causó furor.

Como ya es sabido, Disney no atendió los llamados de los fanáticos. Como consuelo, el video le valió a Ingruber el rol de un joven Harrison Ford en la película The Age of Adaline. Pero hasta hoy aparecen comentarios criticando la decisión de no darle el papel del joven Solo.

El nuevo Han Solo habría firmado para personificar al mítico personaje en tres películas.

Las otras estrellas

El joven Lando Calrissian, el segundo pillo más carismático de la galaxia, será interpretado por Donald Glover, quien actualmente protagoniza la serie Atlanta. Desde el comienzo se rumoreó que en la película aparecería el juego de cartas en el que Solo le ganó el Halcón Milenario a Calrissian, y los avances parecen confirmarlo con varias imágenes de ambos encontrándose en una mesa de apuestas, enfrentándose con la actitud desafiante que los hizo tan populares.

Glover confes√≥ que su preparaci√≥n para el papel no hab√≠a estado exenta de sacrificios. ¬ŅEl mayor? ‚ÄúNo volver a comer nada que se pueda disfrutar por el resto de mi vida‚ÄĚ afirm√≥. Pero el actor lo hizo con gusto: ‚ÄúLando es muy importante para m√≠. Fue literalmente el primer juguete que tuve‚ÄĚ.

La experiencia irá de la mano del fogueado Woody Harrelson, quien convenientemente encarnará a Becket, un criminal de buen corazón que hará las veces de mentor de Solo, introduciéndolo al mundo en el que, como ya sabemos, se convirtió en un mito. Emilia Clarke, la Madre de Dragones en persona, será Qi’Ra, de quien se sabe que es una vieja conocida de Solo y que sus caminos volverán a cruzarse. En los avances queda claro que su relación es bastante especial; Qi’Ra afirma que solo ella sabe lo que él es realmente, y él sonríe socarronamente, en una actitud que no deja de recordar al Solo original.

Detr√°s de las c√°maras

Como ya mencionamos, los directores originales del proyecto eran Phill Lord y Chris Miller, conocidos por producciones dominadas por el humor. Esto hizo pensar que Disney quería continuar con la línea más liviana inaugurada en El despertar de la fuerza de J. J. Abrams.

Sin embargo, a mediados del a√Īo pasado, y con la producci√≥n ya iniciada, se anunci√≥ la salida de la dupla, aduciendo las manoseadas diferencias creativas. Casi inmediatamente, otro anunci√≥ termin√≥ con la incertidumbre acerca del futuro de la pel√≠cula: Ron Howard, la cabeza detr√°s de blockbusters como El c√≥digo Da Vinci o Una mente brillante.

Los reportes acerca del trabajo de Howard coinciden en que volvi√≥ a filmar casi todo lo que ya estaba filmado. Adem√°s, seg√ļn el sitio especializado ScreenRant, esto caus√≥ un aumento del presupuesto casi al doble.

Lord y Miller mantuvieron los créditos de productores ejecutivos.

En cuanto al guion, a cargo estuvo Lawrence Kasdan, cuyas credenciales en el universo de Star Wars son de las más relevantes. Kasdan participó en la escritura de El imperio contrataca, El regreso del Jedi y El despertar de la fuerza, así que decir que conoce muy bien a Han Solo no es una exageración.

Kasdan afirma que esta es la √ļltima pel√≠cula del universo de Star Wars en la que participa, as√≠ que esperemos que sea una digna despedida. En esta ocasi√≥n, emprendi√≥ la tarea de escribir el guion con su hijo Jonathan. Ambos, en una entrevista consignada por el sitio Dorksideoftheforce.com, explicaron que en esta pel√≠cula no habr√≠a menci√≥n ni uso de la fuerza, uno de los elementos can√≥nicos m√°s importantes de la saga, y que se tratar√≠a m√°s bien de una historia de bajos fondos criminales, con un aire a western.

‚ÄúNo lidiamos con el lado espiritual de Star Wars (‚Ķ). Sentimos que pod√≠amos hacer una pel√≠cula divertida de crimen y western‚ÄĚ explic√≥ Jonathan.

En cuanto a la m√ļsica, baste decir que John Williams estar√° a cargo.

La historia

En lo principal: tenemos a un joven Solo (obviamente), un joven Lando y un joven Chewbacca (aunque en uno de los avances confiesa con un gru√Īido molesto que tiene 190 a√Īos, cifra que tal vez es baja en par√°metros wookiee). Hay un criminal experimentado, Becket (Harrelson), que introduce a un a√ļn inocente Solo al bajo mundo del contrabando. Hay una chica del pasado (Clarke) que vuelve a la vida del protagonista. Ambos forman parte de un equipo que realizar√° un trabajo para Becket. Y est√° el Halc√≥n Milenario en lo que parece un primer encuentro entre la m√≠tica nave y Solo.

La l√≠nea argumental sigue siendo vaga, una estrategia de Marketing que no dio muchos resultados a Blade Runner 2049, pero Kasdan ha dejado algo claro: esta no ser√° una pel√≠cula biogr√°fica del tipo Han Solo naci√≥ aqu√≠, creci√≥ aqu√≠‚Ķ M√°s bien se trata de un ‚Äúvistazo a c√≥mo era √©l diez a√Īos antes (de Una nueva esperanza) ¬ŅQu√© form√≥ a la persona que encontramos en la cantina?‚ÄĚ.

En los avances, en todo caso, Solo parece tenerlo claro: ‚ÄúSoy un piloto‚ÄĚ afirma m√°s de una vez, asegurando que se convertir√° en el mejor del mundo.

Ron Howard ha sido enf√°tico en que esta pel√≠cula no se parecer√° a ninguna otra cinta de Star Wars. En un video promocional reciente vemos al director afirmando que la historia es un ‚Äúrito de paso‚ÄĚ para el protagonista y que el universo que se mostrar√° distinto: ‚ÄúEl imperio lo controla todo. Todos est√°n luchando por sobrevivir, pero descubrimos este incre√≠ble esp√≠ritu libre‚ÄĚ.

En esta promo tambi√©n aparece Kasdan explicando por qu√© Han Solo es su personaje favorito: ‚ÄúEs el personaje m√°s excitante de la saga. Nunca sabes lo que va a hacer. Es un temerario‚ÄĚ.

En eso estamos de acuerdo, don Lawrence.