El estado estadounidense de California ha declarado ilegal la práctica conocida popularmente como “stealthing“, que consiste en quitarse el preservativo durante las relaciones sexuales sin haber establecido un consentimiento verbal, y ha sido clasificada por ley como una “agresión sexual”.

Con esta nueva ley, “Las víctimas del stealthing podrán emprender acciones civiles contra sus agresores. Al aprobar este proyecto de ley, estamos subrayando la importancia del consentimiento”, informó a través de Twitter la oficina del gobernador de California, Gavin Newson.

En tanto, Cristina Garcia, miembro de la asamblea de California que presentó el proyecto de ley, aseguró que quitarse el preservativo sin consentimiento “no sólo es inmoral, sino ilegal” y espera que otros estados se sumen a esta iniciativa legal.

“Hemos dado un paso importante en California y espero que otras legislaturas estatales sigan su ejemplo. Pero, lo que es más importante, espero que la gente se base en esto y siga participando en el debate sobre la continuidad del consentimiento”, expresó García en Twitter.

We have stepped up in a major way in California & I hope other state legislatures follow suit. But more importantly, I hope people will build on this & continue engaging in discussion around the continuum of consent.@CAgovernor https://t.co/puJnNrt3H0

— Cristina Garcia (@AsmGarcia) October 9, 2021