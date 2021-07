Por quedar bien o por convicción, la tendencia de construir casas para perritos abandonados en la calle con los desechos de las palomas propagandísticas, ha tomado fuerza en este último año, en que los ciudadanos chilenos ya se han enfrentado a papeletas en tres oportunidades.

Primero fue la elección de convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Luego, la segunda vuelta de estos últimos y, finalmente, las primarias presidenciales. Para noviembre, además, están programadas las que definirán al próximo presidente.

Y como ya es costumbre, gran parte de esos candidatos se decidieron a utilizar las clásicas palomas, implementos generalmente confeccionados con madera y plástico con los que buscan posicionar rostros, nombres e ideas, en los lugares públicos que el Servicio Electoral (Servel) habilita.

Mascotalerta

Gabriel Zeballos sabe bien de esto. Es vicepresidente y fundador de la Fundación Mascotalerta, constituida desde agosto de 2019 en la región Metropolitana y que se dedica a la educación sobre tenencia responsable de mascotas.

Ellos, junto a estudiantes de la Universidad Católica y el Colegio Médico Veterinario (Colmevet), idearon un instructivo para reutilizar las palomas propagandísticas, en que especifican las herramientas, dimensiones y tipos de casas para animales.

“Lo lanzamos la semana antes de la elección de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores”, recordó en declaraciones enviadas a BioBioChile. Su objetivo, dijo, es “facilitar la elaboración de estas casas para perros para disminuir los errores producto de no saber cómo hacerlo, pero sobre todo evitar que se desperdicien esos materiales”.

Advirtió, no obstante, que “de no utilizarse las palomas no sería necesaria su reutilización y de no existir perros en situación de calle (abandono), mucho menos”.

¿Cómo confeccionarlas?

En el instructivo, de seis páginas, aparecen dos tipos de casas de dificultad media y media-alta. Para su construcción, es necesario tener tornillos, cola fría para madera, martillo, engrapadora y serrucho (mira el documento).

Mascotalerta llama a que “quienes fabriquen estas casas deberán preocuparse de su ubicación, limpieza y el retiro de éstas en caso de deterioro”. Asimismo, señalan que “es importante promover la adopción de estos animales para que sean parte de una familia que los acoja como merecen”.

Para Zeballos, esto “no es una solución” porque “si no existieran mascotas abandonadas o en situación de calle ni las palomas publicitarias, esta campaña no sería necesaria”.

“A fin de cuentas es una campaña absurda, porque ambos problemas los hemos generado los propios seres humanos. Si se prohibiera el uso de materiales como el PVC de las palomas y madera, entre otros, no estaríamos viendo qué podríamos hacer con esos materiales para reutilizarlos”, añadió. “Por otro lado si no hubiesen mascotas abandonadas o en situación de calle, no sería necesario construir casas para ellas”, insistió.

Mira el documento aquí:

Instructivo campaña reciclaje palomas publicitarias