Luego de haber acaparado las redes sociales por su osado estilo durante un desfile en la Semana de la Moda en París, donde se cubrió en 30 mil cristales rojos, la rapera estadounidense Doja Cat volvió a dar de qué hablar durante la tarde de este miércoles al aparecer con bigote y barbilla hechos de pestañas postizas.

Y es que la voz de Say So quiso adoptar algunas críticas que surgieron en redes sociales sobre su rojo estilo para entonces, enfocándose en los comentarios de los usuarios, que la criticaron por no tener pestañas visibles.

A través de sus historias de Instagram, la artista escribió un escueto mensaje en un fondo negro: “Si lo que quieren son pestañas, pestañas es lo que tendrán. Nos vemos en Viktor and Rolf”.

Así, la rapera llegó hasta el desfile de la marca Viktor and Rolf donde, más allá de su vestimenta, Doja Cat sorprendió luciendo bigote, barbilla y cejas realizadas únicamente con pestañas postizas.

Junto al particular maquillaje, la voz de Boss Bitch vistió un traje de dos piezas color café claro con líneas blancas, con una chaqueta característica por sus hombreras caídas de gran tamaño y ser corto por delante pero pasando sus rodillas por atrás.

Asimismo, también vistió una blusa blanca con líneas color verde agua con detalles en su pecho y con puños grandes, además de zapatos y uñas de color blanco.

Con aquel estilo, los usuarios comenzaron a comentar este estilo e incluso lo apodaron como “Mr. Doja Cat”, haciendo referencia al look masculino de la artista.

I don’t care what anyone says for the future of fashion and creativity we’ve got to continue inviting doja cat and people like her who go above and beyond to put true intent behind every single look no matter who they are wearing pic.twitter.com/WhXjeja8td

— DIDU (@muglare) January 25, 2023