El diseñador estadounidense Virgil Abloh, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, murió de cáncer este domingo a los 41 años, anunció el grupo LVHM, al que pertenece esa marca.

“Estamos conmocionados por esta terrible noticia. Virgil no era solamente un diseñador magnífico, un visionario, sino también un hombre con una bonita alma y una gran sabiduría”, dijo en Twitter el propietario de ese conglomerado de lujo, Bernard Arnault.

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu

— LVMH (@LVMH) November 28, 2021