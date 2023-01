El actor Tom Hanks está comenzando a dar de qué hablar en redes con la receta de un peculiar trago que se ha convertido en su favorito: el “Diet Cokagne”, o como lo estamos llamando nosotros, “Champacola”.

Durante su aparición en el programa Late Night with Stephen Colbert, Hanks contó que durante las fiestas de fin de año fueron con su familia al Café Carlyle, donde su esposa, Rita Wilson, se presentaría.

En la velada, él pidió una coca cola light, porque no suele beber mucho. Tras la performance de Rita, llegó a la mesa una botella de champaña para celebrar.

“Trajeron la champaña; trajeron las lindas copas flautas… Fue como el último episodio de The Bachelor”, bromeó el protagonista de Un vecino gruñón. Mientras movían las cosas de la mesa y servían las copas, el actor seguía con su bebida.

“Le dije (al mesero) ‘Oh, dame un shot de champaña aquí, por Dios’. En la coca cola light”, recordó. “Todos me decía ‘estás loco’. Les dije, ‘tal vez estoy loco, pero quiero celebrar la temporada"”, añadió.

“Tomé un trago de eso y Stephen… era delicioso”, reconoció.

En el mismo programa Tom Hanks comenzó a dar la receta para su ‘Diet Cokagne’. De acuerdo a su experiencia, se debe servir un tercio de bebida en un vaso con hielo.

“Cualquier tipo de bebida cola light servirá”, explicó, agregando que él padece diabetes tipo II, por lo que suele beber cosas livianas en azúcar.

La receta sigue, agregando un poco de champaña al vaso sin llenarlo y listo para servir.

@StephenAtHome, did @tomhanks just invent my favorite drink? This drink makes no sense…but I love it! #TheTomHanks or #DietCokagne #TheLateShow pic.twitter.com/KK2Z2AtIEi

— TheyCallMeMrTibbs (@therealtibbals) January 11, 2023