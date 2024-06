Usuarios en redes sociales han acusado a Maite Orsini de ir viendo su celular mientras conducía luego de que una serie de fotografías de ella en un auto se viralizaran en X (Twitter).

En ellas, pareciera que la diputada está revisando su teléfono mientras está al volante, por lo que cibernautas no tardaron en difundir los registros y dar por hecho que se trata de la falta mencionada, a pesar de que en las fotografías no se distinga el móvil.

Tal fue la masificación de las imágenes que la polémica llegó hasta la Fundación Emilia, organización que promueve una cultura vial responsable y presta acompañamiento a víctimas de delitos viales.

La usuaria que al parecer compartió originalmente las fotografías, escribió junto a ellas: “La señorita @maiteorsini no sabe que durante el tiempo completo de la conducción no se permite la manipulación del dispositivo”.

“Ello también incluye los momentos en los que el conductor está esperando en una luz roja, en un taco, en una señal ‘pare’, etc”, sostuvo la cibernauta.

Así, la Fundación Emilia compartió una nota que contenía las fotos de la diputada, y agregó: “La Ley #NoChat prohibió manipular dispositivos mientras conduces. La primera causa de siniestros viales a nivel nacional es ‘no ir atentos a las condiciones del tránsito’. Por favor @MaiteOrsini conéctese con la vía, no con las redes mientras conduce“.

Incluso la ONG No Chat se manifestó al respecto. “ESTAS conductas están penadas por #LeyNoChat y representan un peligro para todos. Está prohibido manipular dispositivos electrónicos en la conducción, incluso en luz roja. Nuestros parlamentarios deberían ser los primeros en conocer las normativas, diputada @MaiteOrsini“.

Desde BioBioChile contactamos a la diputada Maite Orsini, sin embargo, hasta la hora de publicada esta nota, no ha habido una respuesta oficial.

