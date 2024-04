El compositor de música country y cantante, Luke Bryan, sufrió una estrepitosa caída en el escenario al resbalar tras pisar el celular que arrojó un integrante del público.

Fue en medio del Festival Coast City Country en Vancouver, durante el fin de semana, que Bryan se preparaba para cantar su siguiente canción, consigna TMZ.

Mientras caminaba por el escenario, pisó el celular de un asistente al evento y resbaló cayendo fuerte de espalda.

Luke, quien se tomó el momento con humor, se puso de pie, comenzó a reír y preguntó al público si lo habían grabado, por lo que le pidió a un fan que estaba en la primera fila que lo mostrara, mientras esto era retransmitido en pantalla grande para todos los asistentes.

Al dueño del celular, le dijo “mi abogado te llamará”, a tono de broma.

NEW: Country star Luke Bryan slips and falls during performance & then tells his production crew to put the fall on the big screen so he could watch a replay of it.

Well played.

Bryan, who appeared to be okay besides a bruise on his elbow, slipped on someone's smart phone… pic.twitter.com/2xFwIM8EIv

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 21, 2024