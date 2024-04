Medios internacionales reportaron el caso de una mujer china llamada Huang Lihong, quien murió trágicamente al caer dentro del cráter de un volcán activo. Justo antes de eso había posado para una foto, en el borde del lugar.

De acuerdo a Daily Mail, la mujer había llegado hasta un complejo volcánico llamado Ijen en Indonesia, junto a su marido.

Este presenta una serie de cráteres, a los cuales las personas pueden acercarse con sumo cuidado. En el caso de la mujer, traspasó los límites de seguridad.

Los reportes de la policía local indican que Huang Lihong había posado para varios retratos en aquella zona.

No obstante, minutos después tropezó con unas piedras, lo que provocó su caída hasta el cráter activo. Su cuerpo fue recuperado y será trasladado a Bali en los próximos días.

Tourist dies after plunging 250ft into crater of active volcano in Indonesia ‘while posing for sunrise pictures’: The victim was identified as Huang Lihong, a 31-year-old Chinese tourist. By Miriam Kuepper Published: 08:15 EDT,… https://t.co/tURCmxCSDE #250ft #active #crater

