La joven relató el delito del que fue víctima a través de TikTok, sin embargo, no se trataría del primer caso donde se utiliza el mismo modus operandi.

La usuaria de TikTok conocida en la red social como Fernanda Bufezg, relató el angustiante asalto del que fue víctima hace algunos días cuando salía de una discoteca del sector de la Alameda, en la región Metropolitana, donde acusó el particular modus operandi de los delincuentes.

Según contó la joven, el delito habría ocurrido el recién pasado fin de semana, cuando a eso de las 05:00 horas de la madrugada caminaba por la Alameda, en la comuna de Santiago, junto a una amiga, tras salir de un club nocturno de la zona.

Fue durante ese trayecto que ambas oyeron un silbido que no pudieron identificar de donde venía: “Yo creo que es el mejor asalto en la historia de los asaltos. El nivel de organización que tiene este grupo de personas se los aplaudo“, dijo con sarcasmo.

“Me asaltaron entre 20 personas, 15 a 20 personas, o sea 20 hueones, hombres todos”, describió. Tras ser atacadas por este gran grupo de personas, la amiga que la acompañaba decidió enfrentarlos rompiendo un vaso de vidrio que llevaba en un banano sobre uno de ellos, sin embargo, esto acrecentó la furia de los ladrones.

“Con mi amiga se picaron y se ensañaron. Le pegaron demasiado, era una fuerza desmedida. Éramos 2 personas contra 20 (…) no era necesaria tanta violencia chiquillos”, dijo enviándole un mensaje a sus agresores.

Tras esto relató que el grupo de delincuentes, mientras golpeaba a su amiga, a ella le hicieron tocaciones indebidas para luego arrebatarle su celular.

“Me pusieron un cuchillo en la guata y me dijeron que si no les daba la clave me iban a matar”, acusó. La joven aseguró que incluso le robaron un par de lentes que llevaba.

La tiktoker relató que luego de avisar a través de sus redes sociales que había sido asaltada y advertir de posibles estafas, varios de sus seguidores le habrían asegurado que habían pasado por lo mismo: “Me dijeron que a muchas personas les había pasado. De hecho, mi cuñada que trabaja en urgencias me dijo que ha llegado gente apuñalada contando el mismo modus operandi del asalto. Que forma más cobarde de asaltar”, cerró.

Y tal como relató la joven, este no sería el primer caso denunciado a través de redes sociales. A través de Twitter, el usuario, Pablo Marchant, acusó que una familiar fue víctima de un asalto en el Terminal Sur, en las cercanías de la Alameda, donde habría sido abordada por 4 delincuentes que pertenecen a un grupo de casi 70 ladrones, es decir, bajo el mismo modus operandi.

En la misma publicación, varias personas afirmaron haber sido víctimas del mismo modus operandi, o de conocer a alguien que había sido asaltado por un grupo de delincuentes en las cercanías del lugar.