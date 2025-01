En la historia se conoce a Eva Braun como la única esposa oficial que Adolf Hitler tuvo en vida, aunque aquel matrimonio sólo duró unas horas. Historiadores han señalado a varias mujeres como supuestas amantes del dictador alemán. Entre ellas, poco se conoce sobre Unity Mitford.

Mitford habría sido la única amante extranjera de Hitler, nacida nada menos que en un país contrario a las ideas del Nacionalsocialismo: Inglaterra.

De acuerdo a la BBC, la mujer nació en Londres hacia 1914, proveniente de una familia aristócrata británica, educada entre la capital de ese país y Canadá.

Los primeros acercamientos de ella con ideas de extrema derecha fue en 1932, cuando su hermana Diana contrajo matrimonio con un hombre llamado Oswald Mosley, quien fuera fundador de la Unión Británica de Fascistas.

Las hermanas Mitford viajaron por primera vez a Alemania en 1933, junto a personas ligadas a la organización antes expuesta, para ser parte de algunos mítines del partido Nazi, con un Hitler que recién asumía como Canciller.

El citado medio sostiene que, precisamente en aquella ocasión, la muchacha habría quedado obsesionada con el futuro dictador, por lo que buscaría de todos modos permanecer en ese país y acercarse a él.

Volvió a Londres, pero por un breve periodo, ya que en 1934 convenció a su familia para volver a Alemania para, presuntamente, tomar un curso de ese idioma en Munich.

No obstante, su real objetivo era estar cada vez más cercad de Hitler, y lo consiguió con el paso del tiempo.

WORLD EXCLUSIVE: Secret diary of Hitler's English girlfriend. Revealed after 80 years, bombshell revelations about Fuhrer's private life from Unity Mitford, aristocratic beauty who scandalised British society https://t.co/rW0QyL0mdL pic.twitter.com/giBCc3AeAB

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 17, 2025