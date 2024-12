Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Women in Animation (WIA) ha abierto la inscripción para la cuarta edición de Stories x Women, un programa enfocado en ampliar la diversidad de voces en la animación a nivel mundial y en colaboración con la FIAPF, UNESCO y The Walt Disney Company. Aquel, dirigido a mujeres, personas no binarias y mujeres transgénero de América Latina, África y Asia, busca fomentar sus historias auténticas y brindarles oportunidades internacionales, incluyendo la posibilidad de participar en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Cinco equipos serán seleccionados para recibir entrenamiento y mentoría de destacados líderes del sector, con todos los gastos cubiertos por WIA. Marge Dean, presidenta de WIA, destaca el impacto positivo y el crecimiento del programa en estos cuatro años.