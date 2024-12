El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, anunció que ha cesado “todo contacto” con un colaborador chino, acusado de ser un espía, siguiendo la advertencia del Gobierno británico.

La oficina del príncipe informó que tomó esta decisión después de que el Gobierno expresara sus preocupaciones.

Se reveló que Andrés había conocido a esta persona a través de canales oficiales y aseguró que nunca discutieron asuntos sensibles.

Este comunicado marca la primera declaración pública de Andrés desde que un tribunal británico confirmó el veto de entrada al empresario chino, identificado solo como H6, por razones de seguridad nacional.

El veto fue ratificado por la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración, que rechazó un recurso del empresario chino. La exministra del Interior, Suella Braverman, tomó la decisión de prohibirle la entrada en marzo de 2023, una acción que el tribunal encontró justificada y proporcionada.

Prince Andrew says he ceased all contact with alleged Chinese spy after advice from government and nothing sensitive was discussed https://t.co/IYiCItuY3X

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 13, 2024