El multimillonario Elon Musk adquirió un complejo secreto valuado en 25 millones de dólares en Texas, donde planea que convivan sus 11 hijos y trasladar a sus 3 ex parejas, madres de sus herederos. La propiedad cuenta con tres mansiones cerca de Austin, donde parte de su familia ya se ha mudado. Sin embargo, enfrenta una disputa legal por la custodia de algunos de sus hijos con una de las madres. La expansión de la familia ha sido discreta, tanto que su padre Errol Musk no ha conocido a algunos de sus nietos debido al hermetismo de Elon respecto a su vida personal.

Medios en Estados Unidos confirmaron que Elon Musk adquirió un complejo secreto en Texas, donde planea que sus 11 hijos convivan, además de trasladar al lugar a sus 3 ex parejas, madres de sus herederos.

De acuerdo a lo que informa The New York Times, se trata de un lugar ubicado cerca de la ciudad de Austin, el cual está avaluado en 25 millones de dólares.

La propiedad cuenta con tres mansiones, las cuales se encuentran a 20 minutos de distancia entre sí.

Parte de la familia de Musk ya ha comenzado a mudarse a las propiedades en Texas. Una de las madres de sus hijos, Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink, ya reside en una de las casas junto a sus hijos.

Sin embargo, Claire Boucher, conocida como Grimes y madre de tres de los hijos de Musk, se encuentra en una disputa legal con el empresario por la custodia de los menores.

La familia de Musk se ha expandido en gran medida gracias a la fecundación in vitro, método al que recurrió con su primera esposa, Justine Musk, madre de cinco de sus hijos.

Esta decisión vino después de la pérdida de su primer hijo, Nevada, un tema doloroso sobre el que Musk prefiere no hablar.

La expansión de la familia ha sido tan discreta que el propio padre de Musk, Errol Musk, no ha conocido a algunos de sus nietos. Errol Musk, de 78 años, quien vive en Sudáfrica, ha confesado que, en sus visitas a Texas, aún no ha podido ver a “uno o dos” de sus nietos, ya que Musk mantiene en secreto parte de su vida familiar.

Así, Musk se ha dedicado no solo a construir un imperio empresarial, sino también a cumplir su propia visión de una familia numerosa en un entorno que considera ideal para la crianza y el futuro de la humanidad.

Elon Musk y una “emergencia nacional” para tener hijos

El empresario ha utilizado frecuentemente la red X, de la que es dueño, para instar a sus seguidores a tener más hijos. “Debería considerarse una emergencia nacional tener hijos”, ha publicado Musk, argumentando que la humanidad podría enfrentarse a un colapso demográfico si no aumenta la tasa de natalidad.

En 2021, Musk donó 10 millones de dólares a la Universidad de Texas para financiar estudios sobre tendencias de fertilidad y población, buscando comprender mejor los factores detrás de este fenómeno.

El diario The New York Times recuerda que, en una biografía de 2015, Musk mostró preocupación de que las personas inteligentes no estuvieran teniendo suficientes hijos. “No digo que sólo la gente inteligente debería tener hijos.

Solo digo que la gente inteligente también debería tener hijos”, expresó en ese entonces. Para Musk, la fecundación in vitro es una herramienta eficiente para controlar el proceso de procreación, un método que ha empleado en repetidas ocasiones.