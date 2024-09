Hello Kitty, el icónico personaje que ha cautivado a niños y adultos durante 50 años, es un claro ejemplo de cómo las ideas simples pueden convertirse en un fenómeno pop. Desde su creación en 1974 por la ilustradora Yuko Shimizu, Hello Kitty ha evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos, siendo parte de más de 50.000 productos y comercializándose en 130 países. A pesar de su popularidad, aún genera curiosidad y debate por aspectos como su falta de boca y su verdadera identidad.

Si hay un personaje que no pasa de moda y que puede ser reconocido por niños y adultos, es Hello Kitty. Su éxito comercial es un fiel ejemplo de que las ideas, por más simples que parezcan, pueden sorprender y derivar en un icono pop.

Hello Kitty, que cautiva a cantantes como Lady Gaga, que utilizó un vestido hecho de peluches del personaje, empezó a adornar una serie de productos en el transcurso de 50 años, desde peluches y útiles escolares hasta servir como inspiración para el diseño de joyas Swarovski.

Además de todavía ser muy popular, esta creación demostró ser capaz de amoldarse a los nuevos tiempos, en que sigue estando en más de 50.000 productos, ya sea para satisfacer al público infantil y adulto.

Esta marca que empezó como un monedero, y tras su lanzamiento el 1 de noviembre de 1974, hoy se comercializa en 130 países del mundo, en una serie de productos, como ropa, juguetes y regalos.

Pero, ¿cómo logró Hello Kitty ser un personaje que trasciende edades y fronteras?

Hello Kitty: el nacimiento de una icono

La historia de la creación de este fenómeno global, se remonta a 1974, cuando la ilustradora Yuko Shimizu, entró a trabajar a la empresa Sanrio.

Esta compañía buscaba lanzar una línea de productos, basada en un dibujo que pudieran estampar, bajo la impronta de transmitir un mensaje de amor y paz.

De tal manera que Yuko siguiendo las instrucciones de sus jefes, realizó varios borradores de personajes. Pero uno se quedó grabado en su mente, el dibujo de un gato blanco, sin una boca y con un cintillo rosa, que además de ser estéticamente “lindo”, era un animal que tenía una sola misión: provocar ternura.

La dibujante para hacer este modelo, recordó que su padre le había regalado un gato blanco cuando era una niña. Así lo comentó en una entrevista con el medio británico BBC. “Me sentí muy feliz de haber modelado el personaje en mi querido gatito. E incorporé algunas de las poses que recordaba en el diseño”, afirmó la artista.

Eso sí, lejos del alcance de Hello Kitty, el personaje primero se hizo conocido con el nombre genérico de “Gata Blanca Desconocida”. Pero la creadora, que al momento de diseñarla había incluido la palabra “hello” (hola en español) inspiró en parte el nombre de su personaje, al que pronto se le añadiría el “Kitty” (diminutivo de gato en inglés).

No obstante, con los años y dándose cuenta de que la marca crecía, desde Sanrio establecieron una biografía oficial. En el sitio web de la empresa nipona, se indica que Hello Kitty tiene una gata como mascota llamada Charmmy Kitty, entre otros detalles inéditos, como el que tiene un novio llamado Daniel.

“Es un personaje 100% caracterizado”, informó un portavoz de Sanrio a la agencia France-Presse. “El diseño toma como inspiración a un gato, pero no hay ninguna otra característica de ese animal en Hello Kitty”.

Claro que no hay otra cosa que llame más la atención que su identidad, una que sigue generando confusión en el público, después de 50 años.

La verdadera identidad de Hello Kitty

Ya en el año 2014, trascendió que la popular gata, no era un animal, sino que una niña que vivía en Londres. Además de la sorpresa, el personaje, pese a tener orejas de gato, se llama Kitty White y nació el 1 de noviembre de 1974.

Yuko Yamaguchi, que trabaja como diseñadora de Hello Kitty desde 1980, reveló en una entrevista con la revista Time, que la decisión de que viviera en Inglaterra era para diferenciar al personaje respecto a otros que eran producidos en Estados Unidos.

Esto se suma a que Kitty tiene de amigos, al panda Aggretsuko, el pingüino Badtz-Maru y la coneja Kuromi. Todos miembros oficiales de Sanrio.

Adicionalmente, Jill Cook, directora de desarrollo de negocios minoristas de la compañía, detalló al programa estadounidense Today Show, de NBC, que Kitty no está sola en el mundo. “Ella tiene una mamá y un papá y una hermana gemela, Mimmy, quien también es su mejor amiga”, añadió la ejecutiva sobre el personaje.

Sin embargo, uno de los misterios de por qué no tiene boca, se debe a una decisión creativa, tomada por Yuko Shimizu al momento de ilustrar a su icónico personaje. Esto mismo lo analizó Yamaguchi, que explicó los secretos del principal símbolo de Sanrio. “Quienes la miran, pueden proyectar sus propios sentimientos en su cara: ella tiene un rostro inexpresivo”, complementó a la revista estadounidense.

Así las cosas, la cara de Kitty puede representar la emoción que sea, dependiendo de los sentimientos de la persona que la observe.

“Kitty se ve feliz cuando quien la mira está feliz. Se ve triste cuando ellos están tristes. Por esta razón psicológica, pensamos que no deberíamos atarla a ninguna emoción. Por eso no tiene boca”, sostuvo la diseñadora.

Un personaje querido por el mundo entero

Siendo una marca valorada desde prácticamente sus inicios, la amplia gama de productos con Hello Kitty, es el principal imán que sostiene a Sanrio.

En 2015, tras otorgar licencias para marcas minoristas, la empresa alcanzó a aumentar su presencia en 15.000 tiendas en todo el mundo. De acuerdo con el canal de noticias CNN, esta acción la llevó a secundar a Disney —con el ratón Mickey a la cabeza— y a otro coloso como Mattel, la juguetería que creó a la muñeca Barbie.

Recordemos que hace nueve años, Hello Kitty representaba el 99% de los ingresos de la compañía en Estados Unidos, hoy apenas es el 60%. No obstante, pese a que las ventas no son las mismas, la figura todavía genera atención en el público que creció junto a Kitty.

En ese sentido, Caroline Tsang, directora de operaciones de Sanrio en Asia, afirmó a CNN que atraer al público joven es una estrategia, debido a que “cuando son adultas, podrán transmitirlo a sus hijos”, dijo Tsang. “Así que, tenemos que hacer que las madres jóvenes sigan siendo nuestras fanáticas principales; ese el poder de la memoria atesorada”, expresó la ejecutiva.

Mientras las otras multinacionales invierten millones de dólares en renovar la oferta de personajes, como es el caso de Disney con cada estreno en cines, al parecer la ternura de Hello Kitty podrá ser imitada pero jamás igualada.

Marty Brochstein, de la International Licensing Industry Merchandisers’ Association en conversación con CNN, indicó que el producto “tocó una fibra sensible”, es por ello, que para el experto ninguna empresa ha “igualado la fascinación” por Hello Kitty.

Finalmente, la niña-gato, que comenzó su aventura en 1974, aún se mantiene en el recuerdo de varias generaciones que depositan en ella, sentimientos tan universales como la amistad y el amor.