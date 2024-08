Un hombre tailandés de 35 años, Thanat Thangtewanon, fue mordido por una serpiente pitón de 3,6 metros en los testículos mientras se encontraba en el baño de su casa. El incidente ocurrió cuando Thangtewanon sintió un fuerte dolor en su zona íntima al sentarse en el inodoro, logrando agarrar al reptil y golpearlo con un cepillo de baño hasta matarlo. A pesar de la mordida, el hombre no sufrió heridas graves y tuvo que acudir al hospital para recibir una vacuna contra el tétanos. Afortunadamente, la serpiente no era venenosa y el sujeto aseguró que sus testículos están a salvo, aunque ha evitado volver a usar ese baño desde el incidente. Este caso se suma a otros ataques de serpientes registrados en Tailandia en los últimos años.

En Tailandia, un hombre de 35 años fue mordido en los testículos por una serpiente pitón de 3,6 metros de largo que apareció en el WC de su baño. El sujeto, identificado como Thanat Thangtewanon, tuvo que acudir a un hospital tras el grave incidente que sufrió.

De acuerdo con Asia Pacific Press, el hecho ocurrió este martes (20 de agosto) cuando el tailandés sintió un fuerte dolor en su zona íntima poco después de sentarse en el inodoro de su casa.

En cosa de segundos, el hombre se agachó y agarró con sus manos al enorme reptil que trató de mutilar sus genitales. Con la pitón aun entre las piernas, su rápida reacción le permitió tomar al animal y golpearlo reiteradas veces en la cabeza con un cepillo de baño hasta matarlo.

“Sentí que algo me mordía los testículos. Me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente”, explicó Thangtewanon al portal de noticias asiático.

La serpiente estuvo oculta en el conducto con forma de ‘U’ del retrete y, al parecer, se habría escabullido por las tuberías del desagüe. Sin duda, uno de los mayores miedos para quienes padecen ofidiofobia (fobia a las serpientes).

Hombre atacado por una serpiente en el baño

La víctima grabó cómo quedó el baño manchado de sangre luego de su inusual incidente doméstico. En las imágenes se muestra al tailandés sujetar con sus temblorosas manos el cuerpo inerte del reptil. También tomó fotografías que evidencia el enorme tamaño de la pitón.

“Me levanté rápidamente y lo saqué. Sentí dolor, un dolor muy fuerte, y había sangre por todas partes, pero lo que más me sorprendió fue encontrar una pitón en el inodoro”, dijo Thanat Thangtewanon.

Tras el terrorífico momento que vivió, el sujeto acudió a un hospital para recibir una vacuna contra el tétanos. La mordida de la serpiente no fue tan profunda como para generar un corte en su piel.

Thanat afirmó que sus “testículos están a salvo” y que, afortunadamente, no fue una serpiente venenosa. “Una cobra me habría matado. Pero no he vuelto a usar ese baño desde entonces. Cada vez que voy, compruebo qué hay dentro y pongo un cepillo para asegurarme“, comentó.

Vale mencionar que en los últimos años ya se han registrado casos similares de estos ataques de serpientes en Tailandia.