Andrei Sokolov habla con pasión de Santiago. A lo largo de la entrevista reitera que “no piensa irse” de la capital, porque sintió desde el primer minuto que se enamoró a primera vista de sus calles.

Ya hace 8 años que llegó a Chile, y en ese instante, supo que la ciudad tenía una energía vibrante, muy diferente a otras ciudades, pero que estaba escondida bajo la fachada de ser supuestamente aburrida.

Justamente en 2021, cuando el impacto de la pandemia de COVID-19, hacía que todos tuvieran sus ojos al interior de sus hogares, este periodista ruso sintió que era el momento ideal para crear una enciclopedia, una recopilación de todos esos lugares que escapaban a la vista.

De este modo nació su canal de YouTube, Enciclopedia de Santiago, un espacio donde explora los barrios históricos y comunas de la capital de nuestro país.

Del barrio Concha y Toro, en pleno centro de Santiago, al Metro de Santiago, han sido los lugares visitados por este comunicador que vino a Chile como un destino exótico y que se quedó por amor a las calles santiaguinas.

A continuación, esto es lo que contó Andrei Sokolov a BioBioChile.

Andrei Sokolov: el ruso que se enamoró de Santiago

Nacido en la ciudad de Rýbinsk, a 320 kilómetros de Moscú, este comunicador de 32 años, es un periodista con bastante experiencia en medios de comunicación.

Aunque no lo aparenta por su juventud, lleva 19 años trabajando como periodista, desde que en su ciudad natal, Rýbinsk, le encargaron un ensayo sobre una profesión: periodista.

Este comunicador, a los 10 años, hizo un tour por el canal de televisión TNT Rybinsk, donde quedó “maravillado” por el trabajo detrás de las cámaras. “Me encantó tanto que me enamoré del Periodismo y decidí que quería ser periodista y me quedé en ese canal, o sea, fue algo muy extraño porque siendo niño visitaba constantemente el canal y siempre observaba el trabajo del equipo”, relata.

Con una vasta experiencia en la redacción, a los 16 años, se mudó a San Petersburgo para estudiar Periodismo en la universidad del mismo nombre, en la segunda ciudad más grande Rusia, después de Moscú.

Una vez en la ciudad, a Sokolov le dieron la oportunidad de ser conductor de las ediciones matinales del noticiero regional emitido por la Televisión Nacional de Rusia.

Sin embargo, en 2014, decidió renunciar a causa de los problemas políticos de Rusia. Entonces, junto a su exesposa, decidió cambiar de país y de cultura en una búsqueda por aprender un nuevo idioma y encontrar un nuevo lugar para llamarlo hogar.

El éxito de la Enciclopedia de Santiago

Luego del intento de inmigrar a China no resultara debido al extenso trámite burocrático del país asiático, decidió buscar un nuevo rumbo. En ese sentido, su objetivo estuvo puesto en Latinoamérica. “Optamos por Chile por múltiples razones, por su clima, por su geografía, tan interesante porque bueno, acá tenemos prácticamente todas las zonas climáticas”, reflexiona a BBCL.

En ese sentido, confiesa que de Chile no sabía “prácticamente nada”.

“En Rusia, Chile es un país muy poco conocido, lo único que sabemos es sobre Augusto Pinochet y la minería”, detalla Sokolov, quien habla un perfecto español chileno.

Ya al llegar al país el 10 de febrero de 2016, advirtió que la ciudad le gustaba, y que se sentía cómodo. Al mismo tiempo que se acostumbraba, notaba que no quería ir a otro sitio.

No obstante, ya en 2021, en plena pandemia, el trabajo escaseaba, por lo mismo pensó en combinar sus grandes pasiones como la arquitectura y las comunicaciones. “Soy de esas personas que no pueden no hacer nada, siempre necesito estar ocupado en algún proyecto o trabajo”, dice.

Con una idea entre manos, Andrei notó que como “siempre me ha interesado como funcionan las grandes urbes… hice una pequeña investigación en YouTube y me di cuenta de que este nicho está prácticamente vacío, así que entendí que debía producir contenido, porque es mi trabajo”.

De forma orgánica, Sokolov, creó su canal de YouTube que hoy en día tiene cerca de 121 mil suscriptores.

Las reflexiones de Andrei Sokolov

“La gente tiene derecho a la ciudad, no importa donde vivimos, podemos vivir en cualquier comuna, pero los espacios comunes deberían tener los mismos estándares”, comenta Sokolov, quien en uno de sus últimos videos realizó un viaje desde la comuna de Lo Prado hacia dirección Las Condes.

A su juicio, las comunas no tiene nada que ver entre sí, dado que los espacios comunes como plazas y áreas verdes son muy diferentes. “La gente tiene derecho a la ciudad”, afirma a nuestra redacción.

Sokolov sostiene que el proyecto “Nueva Alameda” que buscará revitalizar la cara de Santiago con una inversión de $115.200 millones, podría ser el cambio que necesitaba la ciudad, ya que “Santiago es una ciudad viva en todos los sentidos… al mismo tiempo es una ciudad que no está copiando a ninguna otra, tengo mi opinión que quizás es impopular, pero yo digo que Buenos Aires es una copia de París”, expresa.

“Podemos encontrar algunos rincones de Santiago que se parecen a Nueva York, a Singapur, incluso a algunas ciudades de Europa, pero Santiago es una ciudad que busca crear su propia idiosincrasia”, complementa.

El piloto que no fue

En el año 2023, Andrei grabó un programa piloto para un canal de televisión. Según cuenta, con un grupo de amigos y un “mínimo de presupuesto” se las ingenió para tenerlo listo. El programa consistió en la obra arquitectónica de Luciano Kulczewski, y si bien le aceptaron la propuesta, no logró financiar una temporada de 12 capítulos.

“La única queja que tengo es que no me avisaron”, relata.

Asimismo, recuerda que le comentaron que le faltaba cierta “chispeza” como la que tiene Federico Sánchez, el arquitecto que recorre las ciudades de Chile y el mundo. “Yo tengo mi propia chispeza”, comenta entre risas.

En ese sentido, piensa en llevar su canal a otras partes de Chile, pero reconoce que “viajar es súper caro, se vuelve costoso producir este tipo de contenido”.

Por el momento, mientras planifica más contenido para su canal, afirma que desea conocer las Torres del Paine, en el último rincón de Chile, uno de los lugares que le falta por recorrer.