Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue detenido el pasado fin de semana en Oslo por cargos de agresión física y daño material, informó este miércoles la Policía.

El incidente ocurrió en un apartamento en el barrio de Frogner la madrugada del domingo. La policía recibió un aviso por un episodio violento y, al llegar, detuvieron a un joven “en la veintena”, quien fue liberado al día siguiente.

“Puesto que varios medios han difundido que se trata de Marius Borg Høiby, la policía confirma que es Høiby el que está imputado en el caso. Los cargos incluyen por el momento daño físico y material. Hay una relación entre el imputado y la agraviada”, señaló la Policía en un comunicado.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, recibió atención hospitalaria. Sin embargo, la policía no ha proporcionado detalles sobre la gravedad de las lesiones.

La Casa Real noruega no ha emitido declaraciones oficiales sobre el incidente. No obstante, el príncipe heredero Haakon, desde París, donde asiste a los Juegos Olímpicos, comentó: “Cuando la policía está involucrada, se trata de un caso grave. Pero no creo que sea correcto que me entrometa en el caso”.

Hijo de Mette-Marit de Noruega

Haakon evitó hablar sobre la reacción de su esposa, Mette-Marit, quien suspendió su viaje a París hace dos días por razones no divulgadas. No se ha confirmado si ella viajará más adelante a la capital francesa.

Tras ser liberado, Borg Høiby se trasladó temporalmente al palacio de Skaugum, residencia de los príncipes, junto a su madre, según informaron varios tabloides noruegos.

Marius Borg Høiby, de 27 años, es hijo de una relación anterior de Mette-Marit y no tiene ningún rol oficial en la familia real, aunque suele asistir a eventos familiares como los cumpleaños de sus hermanastros.