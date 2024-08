Durante la tarde del pasado martes Leonardo Farkas anunció una donación para una familia de Pudahuel afectada con los cortes de luz. Aquel grupo tiene un hijo electrodependiente, por lo que viven un presente sumamente complejo.

El caso se dio a conocer durante esa mañana en el matinal de Chilevisión, donde se indicó que el clan ha podido subsistir gracias a un generador.

Lo cierto es que, en las últimas horas, se conoció que el empresario chileno visitó a aquella familia en la comuna antes mencionada.

El video se volvió viral en las redes sociales, y muestra una conversación entre Farkas y la madre del niño.

“A mí me dio rabia que saliera el gerente de Enel a pedir disculpas ¿Y qué pasa si mi hijo se hubiera muerto? a mí eso no me sirve”, se escuchó decir a la persona.

“Por eso yo le dije (a quien escribió el mensaje en redes sociales), que pusiera ‘con tanto cobre, litio’…. Porque siempre le echan la culpa a los empresarios a los ricos, pero la gente que trabaja tiene que pagar sus impuestos”, replicó el filántropo.

Leonardo Farkas concreta su donación ofrecida a una de las familias afectadas por corte de luz en Pudahuel: El hijo es electrodependiente. La madre explicó porque salió a reclamar en la TV cuando compartió esta tarde noche con el empresario.- 🎥 © AgenciaUnoTV pic.twitter.com/MIz2VHCluN — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 7, 2024

Hay que señalar que Leonardo Farkas había anunciado la donación de 2 millones de pesos a la familia en cuestión.

Por su lado, el pasado lunes se conoció la multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por 4 mil millones hacia Enel, por los problemas que habían tenido durante mayo.

A juicio de la SEC, la empresa infringió dos aspectos de la normativa eléctrica, como por ejemplo entregar “información manifiestamente errónea” a la SEC sobre el número de clientes afectados.

Esto llevó a que el sistema de “Interrupciones en Línea” que tiene la SEC en su web, no mostrara información fidedigna. Por ello, se dio una multa de 40 mil UTM.