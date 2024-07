Hay historias que aun cuando estamos en 2024, no creemos que hayan ocurrido por lo inverosímil de su relato.

Una de estas historias es la de Rita Patiño, una mujer que caminó sin cesar por más de 2 mil kilómetros, perdida y angustiada hasta que encontró el destino que nunca imaginó.

Un destino que duraría 12 años, en los que nadie la entendió, pero tampoco se esforzaron por hacerlo y simplemente, tomaron la opción fácil, lo que mermó su cuerpo y mente.

Las cosas no volvieron a ser igual para Rita Patiño, quien un día se encontró en Kansas, hasta donde había llegado desde su natal Chihuahua en México caminando, sólo caminando.

Rita Patiño: la mujer rarámuri que llegó a Estados Unidos

Para entender la historia de Rita Patiño hay que ir a sus orígenes en lo profundo del Cañón de Urique, en la Sierra Tarahummara.

Aquí nacen los rarámundis, una comunidad indígena cuyo nombre viene de rara (pie) y muri (correr) y significa “corredores ligeros”, dado por tu tradición más antigua, correr.

Una tradición que en 1983 aún tenían los habitantes de esta zona y que particularmente tenía Rita Patiño, realizó con un fin que aún sorprende.

El 8 de junio de ese año, en el sótano de una iglesia metodista de la ciudad de Manter, en Kansas, Estados Unidos, un pastor encontró a una mujer que comía huevos crudos.

Hasta ese lugar había llegado Rita Patiño, quien cruzó decenas de ríos, barrancas y montañas, desde su natal Cañón de Urique, aprovechando las capacidades que tenía para correr y poder cruzar zonas complejas de la Sierra Tarahumara.

El problema es que en su correr, Rita no se dio cuenta y llegó muy lejos, tan lejos que incluso pasó la frontera norteamericana y se encontró en pleno Kansas.

Según comenta Naciones Unidas, Rita era una mujer corredora rarámuri, amante del baile, el canto y las fiestas, pero también muy sabia en conocimientos de herbolaria, artesanía y su labor como partera de ovejas.

Sin embargo, eso no le sirvió para que ese día de junio de 1983, mientras estaba cansada y con miedo, se pudiera dar a entender con la policía de la ciudad que la detuvo.

Como no entendieron su lengua, raramuri, y tampoco su comportamiento y apariencia, apelaron a que parecía una enfermedad psiquiátrica, específicamente esquizofrenia.

Ahí es cuando comenzó el infierno para Rita Patiño, quien ya tenía más de 50 años.

12 años de encierro

Para los rarámuri correr significa algo más que un deporte, es parte de su cultura que los obliga a lidiar con una topografía complicada, llena de obstáculos para su desplazamiento, por lo que desarrollan resistencia ante la adversidad.

Por tanto, para una mujer rarámuri con las condiciones de Rita, quien caminó más de 2 mil kilómetros a la deriva hasta que se encontró con la iglesia en Estados Unidos, estar encerrada puede generarle un daño irreparable.

Eso es lo que sucedió con Patiño, quien no tuvo acceso a un intérprete que entendiera su idioma, por lo que la opción que la policía tomó fue encerrarla en un hospital psiquiátrico.

Mal diagnosticada con esquizofrenia, pasó 12 años privada de libertad, medicada y sin absolutamente ningún derecho sobre ella.

Como no entendía el idioma, no logró saber cuál era el proceso legal al que la sometieron y tampoco donde estaba encerrada. Llevaron a un traductor que concluyó que era una indígena de algún país de Latinoamérica y que sus palabras no tienen sentido, a pesar de que no entiende nada.

Según cuenta BBC, pasó 12 años encerrada, luego de que la Corte decidiera que no tenía capacidades mentales y era un peligro para si misma.

De esta forma, es excluida de la sociedad, siendo víctima de la burocracia institucional de Estados Unidos, la violencia médica y la soledad en Estados Unidos.

El documental que relata su historia

La historia de Rita Patiño se dio a conocer hace muy poco, luego de que el documentalista Santiago Esteinou se topara con el libro Born to Run, de Christopher McDougal, un corredor que se fue a vivir a la Sierra Tarahumara y que narró la historia de esta particular mujer, destacó El País.

La historia fascinó a Santiago, por lo que comenzó de inmediato a buscar a Rita con un solo objetivo, realizar su documental.

“Lo que a nosotros nos interesaba era ir más allá del suceso hospitalario para entender quién era Rita, entenderla como mujer, como humano. Inicialmente, habíamos planeado un documental observacional, que sí contará su historia, pero sobre todo fuera muy de seguimiento sobre lo que pasaba en el presente con su vida y con la vida de su sobrina. Esto no se pudo llevar a cabo porque en la etapa inicial de la filmación Rita murió”, declaró al diario español.

Sin embargo, lograron conocerla por dos años y mantener una relación entre ella y el equipo, lo que les permitió tomar la historia desde otro lado, con las personas que trabajaron en la defensa de Rita en Estados Unidos y Juanita, su sobrina, quien se dedicó a cuidarla desde que retornó a Chihuahua.

En el documental trataron de hacer el recorrido que habría hecho Patiño en su camino a Estados Unidos, pero con una narración en el idioma rarámuri, siendo asesorados por Enrique Servín, escritor chihuahuense y destacado defensor y estudioso de las lenguas indígenas, quién falleció en 2019 tras ser encontrado muerto con un disparo en la cabeza.

De esta forma, lograron crear “La mujer de las estrellas y montañas”, un documental que narra su historia y rescata gran parte de lo que ocurrió en su vida, estrenado en abril de este año.

Desentrañando la historia de Rita Patiño

A través del documental, Santiago Esteinou, se encargó de desentrañar la historia de esta enigmática mujer.

Desde como el sistema judicial de Kansas no logró dar con un traductor que pudiera entenderla hasta como la despojó de sus derechos.

Pero también de extrañas situaciones que se descubrieron luego, como que por ejemplo, en el expediente médico de Patiño señalaba que era de Chihuahua, México, y una mujer indígena tarahumara.

Además, apareció que en el proceso de internación de Rita se contactaron con el consulado de México en Salt Lake City, para informar de una mujer internada en un hospital, consignó Independent.

Es la organización Kansas Advocacy and Protective Services –hoy Disability Rights Center of Kansas, quien denunció su caso en 1994 exigiendo a través de abogados 10 millones de dólares, sin embargo, como Rita no logró dar un testimonio, solo la liberaron y enviaron a México en 1995.

El dinero perdido, su sobrina y la vida de vuelta en la sierra

Esa demanda contra el hospital y su personal duró varios años, hasta 2001 cuando le dieron solo 90 mil dólares, de los que solo se quedó con cerca de 60 mil, porque el resto se destinó a la ONG que la ayudó y sus abogados.

Sin embargo, no tuvo acceso a su dinero. El cineasta contó “La corte creó un fideicomiso y nombró a una monja llamada Beatriz Zapata, escogida por la organización, como la administradora de los bienes de Rita. Durante más o menos dos años, le comenzó a dar unos US$300 al mes y luego le dio US$6.000 en un solo pago. Pero luego, la monja desaparece con el dinero”.

Tras varios años, la moja compareció ante la justicia y señaló que se había gastado gran parte del dinero, por lo que le ordenaron devolver el doble de lo que gastó, sin embargo, sólo entregó 10 mil dólares.

Ese dinero se destinó a dos nuevos administradores que alegaron nunca encontrar a Rita, pero cobraron 1.000 dólares por año hasta que el dinero se acabó, consignó BBC.

Finalmente, Rita fue cuidada siempre por su sobrina, Juanita, quien vio como se apagó y encerró en si misma hasta el día de su muerte en 2018, luego de haber sido una mujer especial y con mucha personalidad, una que la gente que la conoció antes de perderse 12 años, aún recuerda.

Aquí puedes ver el tráiler del documental del cineasta Santiago Esteinou, “La mujer de estrellas y montañas”.