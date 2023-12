Un insólito caso fue expuesto por la TV en Colombia: un joven chileno, identificado como Justin Andrés Alejandro Vera, acusó haber sido estafado por un amigo colombiano tras llegar juntos a dicho país.

Según consigna CNN, Justin viajó al extranjero con Camilo (el nombre de su ‘amigo’) el 6 de octubre, en la búsqueda de un mejor futuro. Camilo le había explicado a Vera que en Colombia era más fácil conseguir trabajo.

“Me dijo que en Colombia había buen sueldo, que podía postular a casa más fácil y auto también y que me podía traer a mi familia en un tiempo más y yo por eso, más que nada, viajé”, expresó el compatriota en la entrevista al medio extranjero.

Justin había conocido a Camilo tiempo atrás en un matadero; lugar donde fueron colegas por un año aproximadamente. El joven incluso detalló que su amigo había llegado a conocer a su familia.

Chileno acusa que quedó varado en Colombia tras asalto de ‘amigo’

“Nunca me mostró nada malo hasta llegar a Bogotá. Llegamos al terminal como a las 1 de la mañana, me sacó un cuchillo así de grande y me pidió mis pertenencias. Me pidió una maleta con herramientas, me pidió mi teléfono, me pidió mi billetera y un par de dólares que yo tenía”, contó Justin.

“Con mi teléfono que él robó, le habló a mi mamá y le dijo que yo supuestamente había sido secuestrado por la guerrilla y le pidió 8 millones de pesos colombianos (1 millón 700 mil pesos chilenos, aproximadamente), para que me soltaran, supuestamente”, continuó Vera.

Cuatro días después de haber sido asaltado por el ciudadano colombiano, Justin detalló que le regalaron un teléfono con el cual pudo restablecer contacto con su familia. El joven explicó que se dirigió al Consulado de Chile en Colombia donde, según su testimonio, sólo le dieron un salvoconducto y efectuaron la denuncia hacia el acusado.

Justin expuso que vivió un mes en el aeropuerto El Dorado de Colombia esperando encontrar ayuda y/o una solución a su caso.

Durante este viernes primero de diciembre, tras masificarse la historia del chileno, la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, confirmó que el joven ya se encuentra de regreso en Chile, revela CNN.

“Nuestro consulado en Bogotá tomó contacto con nuestro connacional apenas se enteró de la información y de la necesidad de asistencia. Se le otorgó un salvoconducto y, afortunadamente, él logró regresar a Chile en buenas condiciones“, señaló la autoridad según el medio citado.