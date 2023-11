Este jueves se confirmó la liberación de Mia Schem, joven israelí de origen chileno, por parte de Hamas. Un video compartido por el periodista israelí, Amichai Stein, mostró cual fue la reacción de la madre de la muchacha tras enterarse del operativo.

De esta forma, en el registro puede verse a Keren Sherf Shem llorar de la emoción al saber del rescate de su hija.

Luego de eso, la mujer corre hacia una de las piezas de su casa para abrazar a otra persona, en un clip que se extiende por 18 segundos.

La liberación de Schem fue confirmada por el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli. La muchacha estuvo más de un mes retenida en Gaza.

“La secuestrada de origen chileno Mia Schem acaba de ser liberada, en medio de un multitud palestino gritando en su contra. Su rostro dice todo”, indicó.

“Diversos testimonios de los secuestrados han revelado las horribles condiciones y el maltrato físico y sicológico que recibieron de sus captores palestinos”, agregó.

The mother of Mia Shem, a 21 year old Israeli-French hostage, receives the phone call that tells her: Mia has been released pic.twitter.com/RKEMAsYcPw

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 30, 2023