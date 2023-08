El caso de Isabella de Oliveira Nardoni fue uno de los infanticidios que más estremeció a Brasil y que hoy en día vuelve a impactar a las personas debido a un reciente documental en la plataforma de Netflix.

La pequeña de 5 años fue arrojada desde la ventana de un sexto piso del edificio en el que vivía su padre Alexandre Alves Nardoni (29) y su madrastra, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá (24), en la ciudad de San Pablo.

La pareja fue la responsable del crimen, por el que fueron condenados a 31 y 26 años de prisión, respectivamente. A casi 12 años de aquel fatídico día, en el país carioca todavía recuerdan el homicidio.

Isabella era hija de Nardoni y Ana Carolina Cunha de Oliveira, que se quedó embarazada a los 17 años.

La noticia no fue bien recibida por el hombre, porque en ese momento tenía la intención de ingresar a la Facultad de derecho. La pequeña nació el 18 de abril de 2002, y la pareja se separó cuando la nena tenía apenas 11 meses.

El 29 de marzo de 2008, encontraron a Isabella agonizando en el jardín del Edificio London, donde residía su padre con su nueva familia.

El hombre declaró ante la policía que un ladrón había entrado a la casa y arrojado a la nena por el balcón. Sin embargo, las investigaciones determinarían que no fue eso lo que pasó.

Las primeras versiones del caso indicaron que Nardoni dejó a su esposa y sus dos hijos, de 11 meses y 3 años, en el auto y subió al departamento para acostar a Isabella.

Cuando bajó para ayudar a su pareja a entrar al resto de la familia a la vivienda, vio como la nena de 5 años estaba tirada agonizando en el jardín.

Personal sanitario trató de reanimarla por 34 minutos pero la pequeña falleció. Mientras tanto, la policía desplegó un operativo para dar con el intruso.

Días después, las autoridades descubrieron que la pantalla protectora de la ventana del departamento estaba cortada intencionadamente para que la niña pudiera ser arrojada y que había manchas de sangre en la habitación de los hermanastros de Isabella, desde donde había sido tirada.

El padre y la madrastra fueron llevados ante las autoridades para declarar en reiteradas ocasiones pero siempre fueron liberados.

Sin embargo, la opinión pública ya los había condenado por el infanticidio y eran repudiados cada vez que salían a la calle. Los primeros informes forenses que se dieron a conocer señalaron que el cadáver de la nena tenía signos de asfixia.

El documento ponía en duda que la niña se hubiera caído, debido al bajo número de fracturas en su cuerpo.

