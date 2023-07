La identidad de “Jack el Destripador”, que mató a al menos seis mujeres en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, sigue siendo uno de los casos judiciales sin resolver más tristemente célebres en Reino Unido.

En un libro que se publicará el próximo mes, Sarah Bax Horton asegura, con base en registros médicos, que el asesino, que infligía atroces mutilaciones a sus víctimas, era un cigarrero local llamado Hyam Hyams, que sufría de epilepsia y alcoholismo, según recoge el Sunday Telegraph.

Los testigos de la época habían descrito al sospechoso como un individuo de unos 30 años, con un brazo rígido y problemas en las rodillas.

Bax Horton encontró registros médicos que demuestran que Hyams, que tenía 35 años en 1888, había sufrido una lesión que le impedía “doblar o estirar” el brazo izquierdo.

Los documentos, sacados de hospitales y manicomios, también indican que tenía un problema en la rodilla y que padecía una forma grave de epilepsia, con ataques regulares.

La autora halló además similitudes entre su estatura y complexión y las descripciones de los testigos.

En septiembre de 1889, el hombre, que murió en 1913, fue internado definitivamente en un manicomio.

Jack the Ripper case 'solved' by Sarah Bax Horton, descendant of investigating officer https://t.co/D4ZpEIat3u Advance publicity for agency title One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper, to be published by Michael O’Mara Books next month.

