El letrero Hollywood sign, es conocido mundialmente como uno de los símbolos más importantes de la industria del entretenimiento.

Situado en el Monte Lee en Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, durante los últimos días ha sido foco de una noticia falsa que se difundió en redes sociales, producto de los incendios que afectan a gran parte de la zona.

Y es que al menos 10 personas han fallecido y miles de casas han terminado destruidas producto de las llamas que han arrasado con todo a su camino, pese a que se encuentran en invierno. Esto por la sequedad del paso y los fuertes vientos que se registran en la zona.

Junto a la emergencia, se comenzó a viralizar una imagen del letrero completamente en llamas, la que incluso fue replicada en redes sociales. Son varias las imágenes, algunas más aterradoras que otras incluso.

Pero estas imágenes no son ciertas y habrían sido creadas con Inteligencia Artificial, según reportan algunos portales norteamericanos.

De hecho, muchas personas se volcaron a las redes sociales para criticar la creación de imágenes falsas y desinformación en medio de la tragedia.

“Genial, hay una foto generada por IA del letrero de Hollywood en llamas”, “Todos estamos muy sensibles y vulnerables en este momento y no necesitamos imágenes falsas circulando”, señalaron usuarios en la plataforma X, consigna el medio Deadline.

Incluso, la propagación de estas imágenes llevó a que otros usuarios subieran fotos y videos del letrero, para desmentir la fotografía y cuestionar que se desvíe el foco de atención.

1) This image of the Hollywood sign is fake. 2) MAGA is trash. pic.twitter.com/hjYm96Q0xG — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 9, 2025

Stop with the Bullshit, people are losing everything. The Hollywood Sign on fire is a fake, stop reposting it. pic.twitter.com/sGPTNbbxwR — Rob O'Donnell (@odonnell_r) January 9, 2025

Stop sharing fake photographs, do not make others confused.We are already dealing with a lot.

No the iconic Hollywood Sign is not on fire. pic.twitter.com/tEmd6cTPaw — Dhruv (@dhruv2038) January 9, 2025

Según los últimos reportes, al menos diez personas han fallecido y más de 10 mil estructuras han terminado en cenizas producto de las fuertes llamas.

“Nuestros bomberos se esfuerzan al máximo. Nunca he visto algo así en mis 25 años de carrera. Nuestros bomberos, botas en el terreno, están absolutamente cansados, pero les digo, nunca, nunca se rendirán”, dijo la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Krowley.

Varias celebridades han visto sus casas completamente destruidas e incluso otras, como Jamie Lee Curtis, confirmaron millonarias donaciones para ayudar a la reconstrucción, principalmente de escuelas y recintos que sirvan a la comunidad.