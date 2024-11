Roro Bueno, la influencer española que meses atrás fue señalada como parte del movimiento ‘Tradwife’, generó una polémica en su país, luego de haberse trasladado hasta Valencia para apoyar a los afectados por la DANA.

Recordar que aquella comunidad fue dañada por fuertes lluvias, barro e inundaciones que afectaron a ciudades, dejando hasta ahora a más de 200 muertos.

Fue por esa razón que la joven de 22 años y su novio, Pablo Santos, viajaron hacia esa región, para ayudar a llevar alimentos y cocinar raciones de comida en algunas ciudades.

De hecho, ambos se inscribieron en una agrupación denominada como ‘Chefs Solidarios’, en la cual participan otros creadores de contenido.

No obstante, la situación ocasionó polémica en España a raíz de un detalle: su transporte hacia Valencia fue con una ONG llamada ‘Revuelta’, la cual está vinculada con el partido político VOX, relacionado a la derecha española.

Roro Buenos y apoyo de ONG ‘Revuelta’

Fueron varias las críticas a Roro Bueno durante el pasado fin de semana. Por lo anterior, la muchacha decidió responder.

En su nuevo video, grabado desde un estadio de fútbol, Roro indicó haber sabido que la agrupación estaba vinculada a VOX, pero no le dio importancia en pos de “un bien mayor”.

“Me veo obligada a contar qué es lo que ha ocurrido. En verano, cuando me acusaste de ser tradwife, no me pronuncié porque solo me afectaba a mí como persona, pero ahora hay nuevas acusaciones que están afectando a otras personas dadas las circunstancias”, indicó.

“Les pregunté que si en alguno de los trailers tenían espacio para nosotros para transportarnos y nos dijeron que sin problema. Entonces lo que hicimos fue ir a Arganda. Allí había más de 100 personas haciendo cadenas humanas, llevando cajas de un lado a otro, descargando camiones”, agregó.

“Nos dijeron que era una asociación financiada por VOX y la verdad es que no me importó, no veo el problema. La gente estaba ayudando y eso es lo que falta ahora mismo, ayuda. Yo he aceptado una ayuda que se me proporcionó y que nadie me había querido dar y ya está”, concluyó.

Hay que señalar que las labores de ayuda continúan en ciudad como Paiporta y Chiva, las más afectadas por el paso de DANA.