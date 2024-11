Seis menores han muerto en Estados Unidos por realizar la peligrosa práctica de saltar entre vagones de trenes. La última víctima sería una niña de 13 años.

El peligroso reto también es conocido como “subway surfing”, donde también existe un videojuego que muestra a un personaje saltar entre vagones y esquivar barreras.

Aquel juego, al parecer, se habría transformado en un reto, donde principalmente jóvenes y niños, intentan imitarlo, sin embargo, con algunos resultados mortales.

El desafío estuvo de moda hace algunos años y actualmente volvió a ganar popularidad en las redes sociales, tras nuevos avisos e invitaciones a retomarlo, pese a que es una actividad riesgosa e ilegal, afirma CNN.

Según detalló el medio citado, el Departamento de Policía de Nueva York informó que hasta la fecha se han registrado 6 muertes por saltar en los vagones de trenes, y 181 arrestos relacionados hasta el 27 de octubre.

Ambos resultados superaron las 5 muertes y 118 arrestos del año pasado.

El último accidente con consecuencia fatal fue el de una niña de 13 años, quien saltó sobre vagones de un tren en movimiento en Queens, Nueva York.

Junto a otra niña, la menor de 13, perdió el equilibrio, y cayó entre los vagones, donde murió. Mientras que la otra menor de edad, sufrió una lesión en la cabeza y sangrado en el cerebro.

“Esta peligrosa conducta de búsqueda de emociones fuertes tiene consecuencias que alteran la vida. No vale la pena perder la vida ni la angustia que le ocasionarías a tu familia y amigos”, dijo la Policía de Nueva York.

Días antes de aquel fatal suceso, otro joven de 13 años también murió en Queens mientras realizaba la misma actividad.

13 years old

13 years old

11 years old

15 years old

14 years old

⤴️ The ages of five kids whose lives were suddenly cut short this year, all because of subway surfing.

The transit system is no playground – if you treat it like one, there will be consequences. pic.twitter.com/GYijHNIdi9

— NYPD Chief of Transit (@NYPDTransit) October 30, 2024