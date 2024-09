Javier Acosta, un colombiano de 36 años hincha del equipo Millonarios, recibió este viernes la eutanasia tras varios años de luchar contra una grave enfermedad que lo dejó en silla de ruedas y sin posibilidades de recuperación.

Su historia ha conmovido profundamente a Colombia, generando muestras de solidaridad y apoyo en redes sociales.

Hace nueve años, un accidente de tráfico dejó a Javier en silla de ruedas. Posteriormente, contrajo una bacteria en una piscina que le causó una grave infección ósea. A pesar de los esfuerzos médicos, la infección derivó en un cáncer de sangre que se extendió a su cabeza.

En sus últimos días, los médicos le confirmaron que no existía tratamiento posible. “Amigos, pero paila, les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad”, expresó en un video que se viralizó rápidamente.

A medida que su estado de salud empeoraba, Javier tomó la decisión de optar por la eutanasia, que es legal en Colombia para casos de enfermedades terminales, graves o incurables.

Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza. Su lucha constante nos inspira a todos a valorar cada momento y a enfrentar con coraje los desafíos de la vida. Mis pensamientos están con su… — Radamel Falcao (@FALCAO) August 30, 2024

Historia de Javier Acosta

“Se acabó la vida y hago el ‘en vivo’ para despedirme de todos porque más adelante no tendré fuerzas para decírselo”, explicó en uno de sus últimos videos.

Este viernes, decenas de hinchas de Millonarios y miembros de barras bravas se congregaron en las afueras del hospital San Ignacio en Bogotá para despedirlo y acompañarlo en su decisión final. Javier, padre de una niña de 12 años, había decidido que prefería terminar su vida de manera digna, antes que prolongar su sufrimiento en un hospital.

La historia de Javier también llamó la atención de Radamel Falcao García, quien lo contactó mientras estaba en la clínica. El futbolista le prometió dedicarle el primer gol que marque con la camiseta del equipo bogotano.

“Mi nombre es Javier Acosta, soy hincha de Millonarios, y el día de ayer tomé una decisión para mi vida. Hoy me despido de amigos y familiares a lo grande. ¡Aguante la vida, locos!”, publicó Javier en sus redes sociales antes de partir, dejando un legado de valentía y amor por la vida hasta el final.