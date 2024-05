A través de sus redes sociales Trinidad Garcés, hija de Francisca Imboden, denunció a un sujeto que estaría acosando por un lapso cercano a un año. La joven inició acciones legales al respecto.

Fue en sus redes sociales donde la muchacha, que actualmente reside en España, compartió una extensa declaración, dando cuenta de los hechos.

“Hace ya casi 1 año he estado siendo acosada por un personaje que se ha empeñado en difamarme a través de comentarios y mensajes con información falsa en mi perfil de Instagram”, indicó.

“Hace 8 meses me vine a Barcelona y, como ya no estoy en mi país y tengo todo bloqueado, ahora el acoso se dirigió a mi familia, amigxs e incluso gente con la que trabajé allá y con la que he conectado aquí en España”, agregó.

“Me han tildado de ‘buscafama’, trans, travesti, prostituta, de persona peligrosa (?), entre otras cosas. Incluso se han burlado de la denuncia pública del año 2018 que hicimos varias mujeres contra un director de cine chileno”, siguió.

“No es normal este nivel de obsesión. No es normal este tipo de comportamiento. Es ultra reprochable, no está bien y jamás lo va a estar (…) Esto ya cruzó el límite y es necesario ponerle freno. Ya estoy tomando medidas legales”, concluyó.

Hay que señalar que, en efecto, durante 2018 Trinidad Garcés reveló una presunta situación incómoda vivida con Nicolás López en una fiesta.

En ese entonces la joven narró que, en un evento de una marca muy conocida, ella estaba bebiendo algunas copas, cuando se le acercó López. “Yo no te conozco y tú a mí tampoco, pero te encuentro mina y tengo tu número de celular guardado en el mío“, le habría dicho el director.

Acto seguido, habrían seguido conversando por un rato y aunque ella le dijo, apoyada en una pared y teniéndolo en frente, que no estaba interesada en ser “joteada”, él insistió acorralándola.

“Un par de personas cacharon perfectamente lo que pasaba…me dijeron ‘es mejor que te vayas ahora porque este tipo anda como con una fijación contigo’“, agregó.