El youtuber y streamer estadounidense YourFellowArab fue secuestrado en Haití, país al que viajó para intentar entrevistar a Jimmy ‘Barbecue’ Cherizier, líder de la banda criminal G9 y principal responsable de los disturbios que han ocasionado una crisis sin precedentes en el país caribeño.

Según cita el medio Haiti24, Addison Pierre Maalouf, viajó desde Atlanta con el fin de entrevistar a Chérizier, pero miembros de la banda criminal 400 Mawozo lo raptaron 24 horas después de su arribo a Puerto Príncipe, la capital.

Los criminales habrían actuado por orden directa de ‘Barbecue’ y exigieron 600 mil dólares por su liberación, de los cuales fueron pagados 40 mil antes de ser anunciada su liberación en un video en que el capo de Croix-des-Bouquets, sentado en medio del youtuber y de otra persona que acompañaba al ciudadano estadounidense a Haití, intentaba hacer creer que ambos no fueron secuestrados, a pesar de que llevan varios días retenidos.

Según aseguró el propio YourFellowArab tras su liberación, “me secuestraron sólo por el color de mi piel. Me secuestraron por ser ‘blanco"”.

“Cuando te secuestran en medio del desierto de Haití, a 60 minutos de cualquier civilización, en una choza de hormigón rodeada de alambre de espino, no rezas a una bandera arco iris, rezas a Dios”, agregó.

Tras conocerse el caso en diferentes medios, Lalem, streamer y amigo de Arab, confirmó el secuestro; pero aseguró que será rescatado pronto.

“Intentamos mantenerlo en privado durante 2 semanas, pero ahora se está difundiendo por todas partes. Sí, Arab ha sido secuestrado en Haití y estamos trabajando para sacarlo. Los amo a todos, saldrá pronto”, escribió en su cuenta de Twitter/X.

El jueves, uno de sus productores compartió un video que el youtuber grabó antes de su secuestro, en el que, desde un hotel, comenta sus planes de dirigirse a la capital, tomada por pandilleros desde hace semanas.

Antes de trasladarse a Haití, Maalouf escribió “Yendo a otro de esos viajes. Si muero, gracias por ver lo que he publicado. Si sobrevivo, toda la gloria a Dios”.

Going on another one of those trips 🤫

If I die, thanks for watching what I’ve put out. If I live, all glory to God.

— Arab (@YourFellowArab) March 11, 2024