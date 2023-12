Una mujer llamada Caroline Duddridge se volvió famosa en Reino Unido a raíz de una regla que impuso a su familia para Navidad. Exige que paguen por ir a cenar con ella en esa fecha, de lo contrario prefiere que “no vayan”.

Ella misma sostiene que no se trata de una entrada para estar con ella, sino que un llamado para que sus hijos colaboren con los gastos de la cena.

“Esperar que una persona pague toda la comida y la prepare, limpie y utilice la calefacción y la electricidad es demasiado. El importe que cobro por la cena incluye la electricidad. Para mí es una obviedad (…) Es el único camino a seguir”, indicó a The Sun.

Caroline asegura que extiende el aviso durante el mes de noviembre, agregando que pone como plazo final el 1 de diciembre para que sus familiares paguen.

“Ingreso a mi cuenta bancaria y verifico quién ha pagado la cena de Navidad en noviembre (…) Si no pagas antes del 1 de diciembre, no entrarás”, señaló.

