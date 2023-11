Hace algunos días se publicó el libro llamado Endgame, del escritor neerlandés Omid Scobie, en donde se revelan detalles de algunos de los últimos escándalos de la Familia Real británica, sin embargo, Piers Morgan fue más alla.

Uno estos problemas tuvo relación con una presunta situación expuesta por Meghan Markle en 2021, cuando en una entrevista con Oprah Winfrey indicó que dos integrantes de la Realeza, en su momento, expresaron preocupación por el color de piel de Archie, su primer hijo con el Príncipe Harry.

En su libro Scobie asegura que aquel episodio efectivamente ocurrió, no obstante, en las versiones que fueron puestas a la venta estos se censuraron.

No obstante Piers Morgan, afamado y polémico periodista británico aseguró en su programa ‘Piers Morgan Uncensored’, que había tenido acceso a una versión total del escrito, que fue lanzada en Países Bajos.

Aquella, según el comunicador, entregaba el detalle de quiénes habían sido las figuras de la Familia Real que habrían dicho aquellos comentarios.

De esta forma, y fiel a su estilo, expresó mirando a cámara que “el pueblo británico también tenía derecho a conocer la verdad”.

Tras eso lanzó: “Si los neerlandeses que entran en una librería pueden cogerlo y ver estos nombres, entonces ustedes, los británicos, aquí, que realmente pagan por la familia real británica, también tienen derecho a saberlo”.

