Una confusa situación, ocurrida esta mañana, fue viraliza recientemente. Esta tiene relación con la declaración que entregó un feriante tras ser parte de una fiscalización en la comuna de Conchalí.

De acuerdo a lo que indica La Cuarta, Carabineros detuvo a una camioneta que en su parte posterior llevaba productos que iban a ser vendidos en una feria. Con el paso de los minutos se determinó que el hombre conducía sin documentos.

El hecho fue captado en vivo por el matinal de Chilevisión. Ahí se pudo notar que fiscalizadores bajaron las verduras que llevaban las personas.

El conductor, de nombre Manuel, dio una breve entrevista al mencionado canal, donde indicó que era la primera vez que junto a su pareja tenían un vehículo.

“Está bien que estén fiscalizando, pero cómo no le van a dar una oportunidad a uno. Este vehículo lo compramos hace poco, lo estamos arreglando, estamos empezando a trabajar, tengo a mi señora con diabetes, estamos enfermos”, expuso.

“Salimos a ganarnos unas monedas y nos pasa esto. No tenemos documentación al día, licencia tampoco tengo. Nunca he sacado licencia”, agregó.

Feriante en fiscalización

Tras eso la periodista lamentó lo sucedido, aunque indicó al hombre que no era correcto circular sin documentos. No obstante, su respuesta fue inesperada.

“A mí no me van a dejar de manos cruzadas. Lo que voy a tener que hacer yo es salir a robar, porque tengo que alimentar a mi familia. Voy a tener que salir a robar, me están mandando a robar porque estoy trabajando honradamente y no me están dejando hacerlo”, sostuvo molesto.

“Si yo no vendo este negocio, voy a quedar sin nada. ¿Qué va a pasar con los cabros chicos que tengo en casa?”, agregó.

Por su lado la comunicadora, bastante sorprendida, sostuvo que aquello “no podía ser una opción”.