Medios de Estados Unidos informaron sobre la detención de un sujeto de 22 años llamado Thomas Martel, quien está acusado de haber torturado y matado a cerca de 12 gatos en Chicago, informes detallan que el sujeto asesinaba a los animales metiéndolos en el horno microondas.

De acuerdo a lo expuesto por CBS, el hombre se entregó a la policía luego que su novia lo denunciara a las autoridades por crueldad animal.

En la investigación del caso se detalla que, días atrás, la joven sintió un mal olor en la casa de Martel. Al averiguar descubrió una bolsa con los cadáveres de 12 gatos.

A través de una conferencia de prensa la policía indicó que el sujeto, descrito como psicópata, también mataba a los felinos ahogándolos en un río cercano a su hogar.

Su modus operandi era macabro, ya que él solía adoptar un gato, al cual llamaba Shelby. Lo mantenía un par de días en su casa y, llegado el momento, decidía matarlo por algunos de los métodos descritos. Posteriormente lo dejaba una bolsa.

SPECIAL REPORT: 22-year-old Chicago man turned himself in to police on Monday after he allegedly tortured and killed at least four cats, according to police and local reports.

