Los miembros de la familia real de Reino Unido han estado en el ojo de los medios e internet desde el fallecimiento de la Reina el pasado 8 de septiembre, cuyo funeral se llevó a cabo finalmente el lunes 19 del mismo mes.

Esto aplica especialmente para Carlos III, quien deberá asumir ahora la posición que Isabel II dejó atrás. El nuevo monarca ha sido el foco de las cámaras, que lo siguen en cada momento posible.

Fue así que el lunes circulaba en Twitter un video en el que se le ve saludando a algunos ciudadanos que esperaban su llegada. Las personas presentes estiraban sus manos para alcanzar a compartir un momento con él.

Carlos III avanzó frente a la multitud tomando las manos de varios de los presentes en modo de saludo. El video muestra un instante en el que el Rey no saluda a una persona afrodescendiente, acción que causó polémica en redes sociales, donde se viralizó el momento.

What did i just watch ?

What is this ?

If Racism was a person.

Black people, we are on our own. pic.twitter.com/21tPNc3YUx

— Africa Archives ™ (@Africa_Archives) September 19, 2022