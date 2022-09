Esta semana se volvió viral un video que muestra a Gabriel Boric caminando a medianoche con Irina Karamanos por el centro de Santiago. Su autor es un tiktoker venezolano llamado Oswaldo Rodríguez, quien explicó la situación.

De acuerdo a lo que el joven indicó a BioBioChile, la situación ocurrió el pasado 7 de enero, pasadas las 00:00 horas de la noche.

Por consiguiente, se entiende que en ese momento Boric era Presidente Electo de Chile e Irina se preparaba para asumir como Primera Dama.

Otro detalle que precisó Rodríguez es que ambos estaban caminando por avenida José Miguel de la Barra, cerca de Mapocho.

Sobre el momento en sí, el autor del registro sostuvo que algunos transeúntes se habían acercado al, en ese entonces, mandatario electo para sacarse fotos.

“La verdad (me di cuenta) por casualidad. Vi a alguien pedirle una foto y ahí me llamó la atención y me acerqué y era el”, indicó a este medio.

“La reacción (de Boric) la verdad fue muy normal, amigable. Muchas personas en ese momento se dieron cuenta que era él y ahí llegaron un poco más, pero después se fue solo o siguió caminando solo”, añadió.

Hay que señalar que Gabriel Boric tuvo algunas apariciones públicas antes de asumir como presidente el pasado 11 de marzo.

Sin ir más lejos, ese mismo mes de enero fue captado comprando un sandwich en el restaurant La Terraza, en la comuna de Providencia.