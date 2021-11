Una sorpresa bastante desagradable se llevó una abuela canadiense hace alguna días, luego de comprarle en Walmart a su nieta un cactus ‘cantante’ de juguete que parecía inocente. Lo cierto es que el artefacto tenía un lado bastante oscuro, ya que en idioma polaco solía emitir una canción que hablaba sobre drogas y suicidio.

La historia fue contada por una mujer llamada Ania Tanner a la cadena CTV News, asegurando que el utensilio de peluche era para su nieta de 15 meses. En la instrucción se decía que cantaba en Inglés, Español y Polaco.

No obstante, la mujer quedó bastante contrariada luego de escuchar la canción que venía con el último idioma, la cual tenía una letra, por lo menos menos, llena de polémica.

El tema es que que Tanner sí conocía el idioma polaco, por lo que no le fue difícil identificar las palabras que decía este cactus.

“Me quedé en shock. Pensé: ‘¿Qué es esto, una especie de broma?’ (…) El juguete dice palabrotas y habla del consumo de cocaína. Esto no es lo que pedí para mi nieta”, precisó.

Bought my daughter a dancing cactus toy…that appears to be singing and dancing to a polish song about cocaine addiction??? pic.twitter.com/43NE4ZopZk

— {{{Lisa Mahapatra}}} (@lisamahapatra) November 20, 2021