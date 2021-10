El coach empresarial mexicano Carlos Muñoz ofendió a un mesero durante una de sus conferencias, situación que causó indignación en redes sociales. “Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre", indicó el influencer en la charla.

Con 1.2 millones de seguidores en Instagram, el coach empresarial mexicano Carlos Muñoz se ha convertido en todo un influencer en el área de los negocios, pero no lejos de las polémicas. La última le valió una ola de críticas.

Tal como consigna el diario La República, el conferencista de 37 años originario de Querétaro fue duramente cuestionado en las redes sociales luego de que se difundiera un video de una de sus charlas donde ofende a uno de los meseros que participaba del evento. En la ocasión, se oye que emplaza al trabajador señalando que no está sentado junto a los asistentes porque no tiene “el hambre” de éxito.

“Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto”, señaló Muñoz, quien se dedica al rubro inmobiliario.

Luego de que el episodio se filtrara en redes sociales, muchos criticaron al influencer de negocios, indicando que lo que hizo fue discriminación, mientras otros apuntaron a que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Incluso uno señaló que tal vez el mesero era más inteligente porque escuchó toda la charla gratis y además recibiendo una paga.

El multimillonario empresario inmobiliario #CarlosMuñoz gurú de los agentes de ventas, humilla a un mesero en uno de sus cursos patito 🤮✌🏽.#MentalidadDeTiburon pic.twitter.com/yOz2DtCz1J#CarlosMuñoz — romano05bis@ (@romano05bis1) October 13, 2021

Las disculpas de Carlos Muñoz

Ante el revuelo causado, Muñoz ofreció una disculpa al trabajador, señalando que usa este tipo de expresiones en sus conferencias con el objetivo de causar impacto.

“Mi estilo de comunicación siempre se ha caracterizado por ser fuerte y lo utilizo con el fin de impactar a la mayor cantidad de personas. Sacado de contexto puede llegar a ser insultante y por esta razón ofrezco una sincera disculpa a Gil y a todos los que se ofendieron”, afirmó.

“Mi intención nunca fue negativa y siempre busco generar crecimiento a través del emprendimiento para México y América Latina”, añadió.

No es la primera polémica de Carlos Muñoz: trató de “Minion” a una trabajadora

Pero no es primera vez que el coach empresarial se ve envuelto en una controversia. De acuerdo a la prensa mexicana, en una ocasión Carlos Muñoz calificó como “Minion” a una de sus trabajadoras, desatando indignación en el ciberespacio.

“He hecho ganar muchísima lana (dinero) a mis líderes, pero también tengo empleados, que pues son empleados ¿verdad?, tengo una señora que hace aquí la limpieza, que quiero mucho, pero pues son empleados, es un Minion, no podemos aspirar a más”, indicó en la oportunidad.