Un grupo de 75 médicos pertenecientes a diferentes hospitales de la ciudad de Florida en Estados Unidos, decidieron retirarse, de manera simbólica, de sus labores en protesta a los pacientes no vacunados, debido a los altos índices que el país tiene por la llegada de la variante Delta.

“Estamos exhaustos. Nuestra paciencia y recursos se están agotando y necesitamos su ayuda”, señaló el médico Rupesh Dharia, quien junto a sus colegas decidieron no ingresar a sus lugares de trabajo durante la mañana de este martes, según consigna la revista People.

Actualmente, la ciudad de la Florida mantiene uno de los niveles más altos de contagios desde que comenzó la pandemia, registrado cerca de 20 mil infectados diariamente y más de 17 mil pacientes hospitalizados, en un aumento del 86% de acuerdo a cifras entregadas por The New York Times.

“En esta ocasión, esta variante (Delta) es más mortal, está afectando a los pulmones más rápido, que está destruyendo los pulmones, que está causando más problemas y los pacientes están muriendo más rápido”, explicó Ahmed El-Haddad a People.

Por su parte, el médico Ethan Chapin indicó en un punto de prensa que “la angustia ahora es que no solo vamos a trabajar y trabajamos muchas horas, sino que estamos viendo personas que no necesitan estar en el hospital, que están sanas y jóvenes, que no tienen comorbilidades que normalmente vemos, y están obteniendo esto de una enfermedad prevenible”.

Además, los especialistas señalan que muchas veces llega a ser frustrante tratar pacientes en complejos estados de salud, que podrían haber evitado la gravedad de la infección por coronavirus al estar vacunados.

“La ironía es difícil de manejar algunas veces. Son ellos tratando de acercarse a nosotros cuando ya les hemos extendido la mano para ayudarlos. Y lo han dejado de lado, ignorando nuestro consejo, y luego vuelven a preguntar. Y es frustrante y desgarrador”, cerró Chapin.