El conductor radial norteamericano Dick Farrel (65) era abiertamente conocido como un antivacunas, siendo además un fuerte crítico del Doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas que hoy cumple la función de ser la autoridad médica responsable de estudiar el coronavirus en Estados Unidos.

Según la información consignada por West Palm TV (WPTV), Farrel, quien solía señalar que Fauci era un “loco mentiroso” y que en varias ocasiones llamó a que sus oyentes no se vacunaran, murió en el hospital el pasado cuatro de agosto tras contagiarse con covid-19.

Amy Leigh Hair, amiga del fallecido conductor, contó a la WPTV que tras contagiarse, Farrel cambió drásticamente su punto de vista sobre el virus y los instó a vacunarse rápidamente “Me dijo que este virus no es una broma y que ‘ojalá me hubiera puesto la vacuna’”

“Yo era una de las personas que como él, no se vacunó“, contó la amiga del ex conductor. “No confíe en la vacuna. Confié en mi sistema inmunológico” agregó Hair a quien su ex amigo le señaló que debía vacunarse. “Simplemente tenía más miedo de contraer covid-19 que de los posibles efectos secundarios de la vacuna. Me alegro de haberme vacunado” señaló aliviada.

El ex gerente general de mercado de CBS Radio West Palm Beach, Lee Strasser, recordó a Farrel, a quien contrató en la década de 1990. “Dick era extravagante, a veces escandaloso, le encantaba relacionarse con los políticos locales y no daba su brazo a torcer”, compartió.

“¿Tenía razón todo el tiempo? No… Pero siempre fue fiel a su creencia. Siempre fue cordial con los clientes y fue un placer tenerlo en el edificio. Su fallecimiento es una gran pérdida. Era una persona bondadosa y apasionada. Su memoria resistirá la prueba del tiempo. Todos perdimos a un amigo”, finalizó Strasser.