Un insólito hecho se registró en Brasil cuando un hombre fue expulsado desde un restaurante estilo tenedor libre por pedir demasiada comida. La situación fue documentada por el afectado a través de sus redes sociales.

João Carlos Apolonio, nombre del afectado, se habría dirigido a almorzar en Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, restaurante de comida italiana en la ciudad de São Paulo, cuando decidió pedir un menú libre de aproximadamente 15 mil pesos chilenos (19,90 reales), cuando después de un rato el personal del lugar le pedió que se retirara.

Fue entonces cuando Apolonio decidio registrar lo sucedido en video. Fueron alrededor de 15 platos los que comió, entre lasañas, ñoquis y fideos, además de consumir dos litros de bebida.

@jcpinturas1.000 Fui expulso do rodízio no Ragazzo e me devolveram meu dinheiro 😋😋🤣🤣🤣🤣Segui lá meu Instagram @jc_apoloniopinturas ♬ som original – Jcpinturas1.000

Debido a su popular en internet, el hombre fue entrevistado en televisión por un programa local, en el cual detalló que no es la primera vez que le ocurría algo similar, y que de no ser porque ese día había desayunado cerca de 9 sándwiches, habría comido más.

Luego de pedir uno de sus últimos platillos, el gerente del restaurante se habría acercado a él para pedirle que se retirara. “Estoy haciendo este video para mostrar que esto no se hace. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender”, señaló a Melhor da Tarde.

Sin embargo, según información que recoge diario La Nación, el restaurante habría emitido un comunicado en el cual explica la situación de Apolonio, cliente frecuente del lugar. “El hecho no fue más que una producción de contenido para las redes sociales del cliente”, señalaron.

“Los clientes pueden consumir platos seleccionados del programa sin límite de cantidad, tal y como establece la normativa oficial disponible en el sitio web de nuestra marca, las redes sociales y las tiendas físicas”, concluyó el comunicado.