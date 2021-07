El tiktoker español Naim Darrechi (19) podría enfrentar a la justicia tras alardear en una entrevista que engañaba a sus parejas para tener sexo con ellas sin condón.

Darrechi, quien tiene 27 millones de seguidores y actualmente es el más popular en la plataforma en España, dijo en diálogo con el youtuber Mostopapi que no usaba preservativo en sus encuentros sexuales porque le costaba y reconoció que para lograrlo manipuló a sus parejas inventando que se había operado para no tener hijos.

“No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre. Y nunca ha pasado nada, y estoy empezando a pensar que tengo un problema”, indicó el joven de 19 años.

Luego, Mostopapi le preguntó si las mujeres estuvieron de acuerdo con eso, él aseguró: “Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: ‘Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega”, afirmó.

Tras ser emitida la entrevista, el video comenzó a viralizarse en redes sociales, donde fue ampliamente criticado tanto por engañar a sus parejas sexuales para lograr su objetivo, como por no tomar en cuenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual al no usar protección.

Y la polémica no se quedó sólo en TikTok, pues la situación se tornó más seria cuando la Ministra de Igualdad de España, Irene Montero, dijo que las acciones de Darrechi podían constituir un delito sexual. “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del Sólo Sí es Sí lo reconocerá como agresión”, afirmó.

“Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, afirmó la autoridad.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

El tiktoker se disculpa

Ante la ola de críticas y la advertencia de la ministra, Darrechi publicó un video de disculpas en Instagram.

“Quiero pedir perdón de corazón por mi conciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente y si me meto en líos que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar, pero que no sea por una estupidez. Lo siento. Perdón, de verdad”, expresó.

“Hice un comentario que está fuera de lugar y que no es cierto, ¿vale? Por eso digo que hay veces que opino que son cosas que son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco mi personaje pero son ciertas, ¿no? Pero luego esto es una locura que he dicho yo y que ojalá no hubiera salido. Ojalá se hubiera cortado y este trozo no hubiera estado. Perdón. Mi culpa. Y todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Ha sido mi cagada”, añadió.

Cabe destacar que no es la primera controversia que protagoniza este influencer. En mayo pasado se declaró contrario al aborto, incluso en los casos donde hubo violación. “El bebé no tiene la culpa de nada (…) Yo puedo entrar en tu casa, poner el gas y quitarte la vida sin que sufras. A mí me van a caer 30 años por asesinato y alguien que aborta que se supone que es el mismo hecho, no solo es gratis sino que lo pagamos de nuestros impuestos”, indicó.

Además, ese mismo mes fue detenido en Palma de Mallorca por desobediencia y resistencia a la autoridad, consigna el diario El Mundo.